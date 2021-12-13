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美媒再提2010年潛艇震懾中國報導 中媒嗆舊事重提

中國新聞組／北京13日電
「俄亥俄」級巡航導彈核潛艇。(取材自環球網)
「俄亥俄」級巡航導彈核潛艇。(取材自環球網)

部分美媒近來先後刊出2010年「攜帶逾400枚巡航導彈的三艘美國核潛艇曾同時在中國周邊上浮，讓中國極為震驚」的報導。官媒刊文嘲諷稱，這些舊事重提的報導都出現在中國試射高超音速導彈信息之後，顯然是為美國「漲士氣」，但看在軍事現代化水平提升的中國眼裡很可笑，因為那個時代早就過去了。

中國官媒環球時報旗下微信公眾號「樞密院十號」今天刊文指出，美國國家利益網站10日報導稱「揭露」了一個「即將被遺忘的事實」，就是2010年，「攜帶有超過400枚巡航導彈的三艘美國核潛艇曾同時在中國周邊上浮，它們傳遞的信號讓中國極為震驚」。這三艘潛艇可攜帶462枚「戰斧」巡航導彈。

報導稱三艘美國巡航導彈核潛艇的出現是「為表達美國對中國在東海試射導彈的不滿」，「在中國的導彈試驗之後，美國意圖用強大的潛射導彈來顯示美國的實力，就像是華盛頓在對北京說：『你的導彈可能會讓我們大吃一驚。但我們擁有很多導彈——而且它們離你不遠。』」 

樞密院十號在文中指出，類似「三艘美國核潛艇同時上浮讓中國極度不安」的報導，從今年10月開始已經陸續在多家美媒上出現，內容也大同小異，都在渲染當年三艘「俄亥俄」級巡航導彈核潛艇是「如何讓中國驚恐不安」。

文中指出，美國方面近來大炒中國試射高超音速導彈威脅，可能有些美媒藉這三艘核潛艇「震懾中國」的舊報導來漲自己士氣。只是時隔十多年後，隨著中國軍事現代化水平持續提升，曾被視為美國撒手鐧武器的「戰斧」式巡航導彈已經落伍，「中國被三艘美國核潛艇震懾」的說法如今看起來更是可笑。

文中說，即便攜帶有462枚「戰斧」巡航導彈的三艘美國巡航導彈核潛艇現在同時在中國周邊露面，不但談不上是威懾，反倒還暴露了自己的行蹤。更何況美國海軍對地打擊任務未來改由最新批次的「維吉尼亞」級攻擊核潛艇承擔，能攜帶上百枚巡航導彈的三艘核潛艇即將退出歷史舞台，美國引用的這種「威懾陣容」眼看都將成為過去時，這實在太諷刺了。

美國「國家利益」網站相關報導截圖 。(取材自環球網)
美國「國家利益」網站相關報導截圖 。(取材自環球網)

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