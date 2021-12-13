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挺北京冬奧 奧林匹克峰會發聲反對體育政治化

中國新聞組／北京13日電
奧林匹克峰會公告指出，北京冬奧將開啟全球冬季運動的新時代。圖為國際奧委會主席日前視頻致辭北京冬奧活動。(新華社)
奧林匹克峰會公告指出，北京冬奧將開啟全球冬季運動的新時代。圖為國際奧委會主席日前視頻致辭北京冬奧活動。(新華社)

中國人權問題引發國際社會對北京冬奧的抵制聲浪，在美國、五眼聯盟表態不會派官員出席冬奧之後，歐盟成員國態度受矚。奧林匹克峰會11日以線上會議方式為支持北京冬奧背書，峰會發表公告反對將奧林匹克運動與體育「政治化」，並強調國際奧委會、奧運會以及整個奧林匹克運動保持政治中立的重要性。

來源：YouTube

新華社報導，本次峰會的參會代表包括國際奧委會主席巴赫，4名奧委會副主席，以及奧委會執委會、國際單項體育聯合會、國家（地區）奧委會以及世界反興奮劑機構等的代表。峰會指出，北京冬奧會的舉辦將開啟全球冬季運動的新時代。中國提出要帶動3億人參與冰雪運動，將使得全球冬季運動的開展邁向新高度。 會中並大力讚揚2021年東京奧運的成功。

峰會對任何將奧運會和體育運動「政治化」的行為表示堅決反對，並且強調了國際奧委會、奧運會以及整個奧林匹克運動保持政治中立的重要性。

此外，在法國總統馬克表態不會外交抵制北京冬奧之後，德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）迄今未表明對北京冬奧的態度，但德國新任外交部長則明確表態了。

綜合法廣、德國之聲報導，德國新任外交部長貝爾柏克(Annalena Baerbock)過去曾發表對華強硬的言論，並稱不排除外交抵制的可能性，她在一項訪談中表示奧運會是一項固定舉辦的體育慶祝活動。運動員花費數年時間做準備，有時甚至是花費半生的時光來準備參加奧運，「這就是為什麼奧運會不應該被用於政治目的」。 

貝爾博克在英國利物浦舉行的七國外長會議則強調對話的重要性，表示七國通力合作，不是為了一起去「針對誰」，而是為了「支持什麼」。這位來自綠黨的外長表示，在所有的全球問題上，中國都是合作夥伴，但同時也是「競爭者和體制對手」。她強調，七國集團希望在公平的條件以及尊重人權的前提下與中國進行合作。

貝爾博克透露，關於是否外交抵制2022年北京冬奧的問題，也會在利物浦會議上有所討論。

北京冬奧 東京奧運 德國

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