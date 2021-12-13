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文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

逼退中企華為 美澳日合資建太平洋電纜

中國新聞組／北京13日電
美國、澳洲、日本12日宣布將聯合出資鋪設一條海底電纜，來替諾魯、吉里巴斯、密克羅尼西亞聯邦3國提升網路連結速度。圖為密克羅尼西亞聯邦波納佩國際機場附近海域。（路透）
美國、澳洲、日本12日宣布將聯合出資鋪設一條海底電纜，來替諾魯、吉里巴斯、密克羅尼西亞聯邦3國提升網路連結速度。圖為密克羅尼西亞聯邦波納佩國際機場附近海域。（路透）

美國、澳洲、日本將共同出資建設一條海底電纜，促進太平洋瑙魯、基里巴斯和密克羅尼西亞聯邦三個小國的互聯網連接服務。這次美日澳聯合援助的電纜線路，就是今年6月中企華為海洋參與競標的太平洋海底電纜項目。澳媒稱此舉旨在應對中國在該地區不斷提升的影響力。

美國之音報導，美、澳、日三國聯合聲明指出，海底電纜項目這將支持經濟增長，推動發展機會，並在該地區從新冠疫情的嚴重影響中復甦的時期幫助改善生活水平。

這三個盟國沒有具體說明該項目的成本。這一海底電纜開發項目是西方盟國在太平洋地區的電訊領域作出的最新投資承諾。

文匯報報導，這次美日澳聯合援助的電纜項目線路，正正就是今年6月因為遭到美國干預而中斷、中國企業華為海洋（現名「華海通信」）參與競標的太平洋海底電纜項目。

今年6月，中國企業華為海洋參與競標的一項南太平洋海底電纜項目，該個項目是由世界銀行和亞洲開發銀行支持的7260萬美元海底電纜項目，旨在通過建造比衛星具有更大數據容量的海底基礎設施，來改善瑙魯、密克羅尼西亞聯邦和基里巴斯幾個太平洋島國之間的通訊系統。 

華為海洋、法國阿爾卡特海底網絡公司（ASN）和日本電氣公司（NEC）分別提交了標書，據報華為海洋的落標價比另外兩個競爭對手的低20%以上。

然而，美國在招標期間多番插手，不僅向相關太平洋島國發送外交照會，議員並稱中企得標會影響和阻礙美國與這些太平洋島國的外交關係，最終導致項目流標。

報導指出，美國及其印太地區盟國擔心中國鋪設的電纜可能有損地區安全。北京方面否認有任何使用商用光纜進行間諜活動的意圖。

華為 日本 北京

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