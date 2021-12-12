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被美列黑名單 中企「商湯」稱政治操作

記者黃雅慧／綜合報導
商湯將被美國財政部列入黑名單。（取自商湯官網）
商湯將被美國財政部列入黑名單。（取自商湯官網）

美國財政部於12月10日宣布制裁15人和10個實體，中國AI 巨頭「商湯科技」（SenseTime）也被列入「非 SDN 中國軍工複合體公司名單」。對此，商湯科技於11日發表聲明，對公司列入中國軍工複合體企業清單表示強烈反對，「科技發展不應該受到地緣政治影響」。

12月10日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）網頁顯示，商湯科技被列為「非SDN中國軍工複合體公司名單」，料將影響公司供應鏈，美國投資者也恐將不能參股商湯。

OFAC指，商湯直接或間接地擁有、控制監控技術，開發能識別種族的人臉辨識系統，特別是維吾爾人種族，公司的專利申請顯示其識別戴鬍鬚、太陽鏡和口罩的維吾爾人能力。

對於美財政部的指控，商湯科技11日在其微信公眾號發表聲明稱，對於美國財政部將公司列入中國軍工複合體企業清單表示強烈反對，認為該決定與相關指控毫無根據，反映了對商湯科技的根本性誤解。

商湯科技還說，科技發展不應該受到地緣政治影響。同時重申公司是領先的人工智能軟體公司，致力於可持續、負責任且合乎倫理的人工智能技術與應用，且在各方面嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規。

按原先規劃，商湯科技正處於在港上市前最後一哩路。12月7日，商湯科技啟動全球招股，擬最多募集港幣60億元，並將於12月17日登陸港交所。但外界多認為被列入黑名單可能導致商湯科技在香港上市籌資一事生變。對此，商湯科技回應，「暫時並沒有影響」。

財政部 人工智能 維吾爾

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