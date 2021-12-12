入WTO20年 中稱雙贏：將放棄部分「發展中國家」優待

今年是中國加入世貿組織20周年。圖為2001年中國加入世貿組織簽字儀式。( 新華社)

昨天是中國加入世界貿易組織（WTO ）20周年，中方除在WTO高層論壇中宣示「入世20年，中國與世界是典型『雙贏』」的成就，並展現願意放棄漁業豁免等「發展中」國家優惠待遇的胸襟。不過外媒評論稱，中國在世貿組織框架下迅速成為世界第二大經濟體，卻並未全面履行其入世承諾。

路透報導，世貿10日在日內瓦總部舉辦「中國加入世貿組織20周年」高層論壇。中常駐世貿代表李成鋼指出，中國加入世貿組織不僅為中國帶來巨大經濟社會成就，也造福全球經濟和世界人民。中方將繼續堅定支持多邊貿易體制，推動世貿組織在漁業補貼、應對新冠疫情 等方面作出貢獻。

李成鋼指出，儘管經濟增長強勁，但由於持續的貧困問題，中國仍然認為自己是一個發展中國家，但中國將在農業和金融服務等「一些領域」尋求剝離。在削減漁業補貼以促進全球魚類資源的重大談判中，中國作為一個主要漁業國家，可能會放棄所有此類豁免。這對其貿易夥伴來說是個重大轉變。

但他拒絕透露，中國將在何時、在何種條件下完全放棄將自己視為發展中國家。

隨著中國變得越來越富裕，其「發展中國家地位」屢受爭議。美國前總統川普更稱中國獲得為窮國提供的優惠待遇是不公平的。而中國是否履行了入世的承諾？始終面臨眾多批評。

法廣報導，在入世後的20年裡，中國對外貿易額增長了八倍多，超過美國成為世界第一大貿易國，徹底改變了對西方的力量平衡。新華社入世20年的特稿就題為「中國印記光耀全球」，指中國機遇也開放培育了「世界市場」。

儘管中國官方表示中國一直恪守世貿規則，國家主席習近平日前更讚揚中國海關平均關稅從15.3%降至7.4%，甚至低於了入世時所承諾的9.8%。但不少國家對此並不如同。甚至有觀察認為讓中國入世是個錯誤。

各成員國期待中方許下的承諾能夠摧毀那些與開放、以市場為導向的國際貿易體係不相容的政策和做法，至今仍未成真。中國政府不但試圖引導和支持國內產業，更藉一系列政策排擠進口商品和服務以及外國製造商和服務商，包括市場准入限制、投資限制和巨額補貼等等。

法國論壇報分析指出，儘管存在有許多批評，但中國並沒有實際違反世貿規則，只是充分利用其規則發揮自身優勢。中國的繁榮導致了西方國家的重大就業 損失，但另一方面也讓西方民眾從商品低價中獲益。