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中人均GDP1.2萬美元 接近世銀高收入標準

記者林宸誼／綜合報導
今年元旦海南海口一家免稅店內正在選購化妝品的人潮。(中新社)
今年元旦海南海口一家免稅店內正在選購化妝品的人潮。(中新社)

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀11日在2021-2022中國經濟年會表示，今年中國GDP有望達到人民幣110兆元，人均GDP約1.2萬美元，接近世界銀行高收入標準。

中國人均GDP是在2019年突破1萬美元大關，達到1萬276美元。2020年儘管遭受新冠肺炎疫情衝擊，當年度人均GDP仍微升至1萬504美元，今年則可望一舉突破1.2萬美元。

北京青年報報導，人均GDP是衡量各國人民生活水準的標準之一，根據世界銀行的標準，人均GDP低於1006美元為低收入；人均GDP為1006至3975美元為下中等收入；人均GDP為3976至1萬2275美元為上中等收入；人均GDP在1萬2275美元以上為高收入。

每日經濟新聞報導，中國人均GDP首次突破1萬美元是2019年。2020年1月，國家統計局局長寧吉喆宣布，按平均匯率折算，2019年人均GDP達到1萬276美元，這是中國人均GDP歷史上首次突破1萬美元。

2020年中國人均GDP第二次突破1萬美元。今年2月28日「2020年國民經濟和社會發展統計公報」發布，預計全年人均GDP人民幣7萬2447元，比上年增2.0%。

經計算可以得出，2020年中國人均GDP約為1萬504美元，在2019年1萬276美元的基礎上有了小幅提升。

韓文秀認為財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨周期和逆周期宏觀政策要有機結合，內需潛力大是中國的優勢所在。要實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，注重在穩增長、調結構、惠民生的結合部分發力。

他指出要適度超前進行基礎設施建設，在減汙、降碳、新能源、新技術、新產業集群等領域加大投入，既擴大短期需求，又增強長期動能。

低收入 匯率 北京

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