中財辦：地方搞「運動式」減碳 不符黨要求

中國經濟遇強勁亂流，明年經濟工作穩字當頭。（路透）

中央經濟工作會議剛閉幕，中央財經委員會辦公室副主任韓文秀昨天解讀，「穩」是這次會議最突出的關鍵詞，明年各地各部門都要擔負起「穩經濟」的責任，慎重出台有收縮效應的政策，「這不僅是經濟問題，也是政治問題」。他並稱近來有的地方搞運動式「減碳 」，不符合黨中央的要求，應「先立後破」，不把持久戰打成突擊戰。

中央經濟工作會議於本月8至10日召開，為明（2022）年經濟工作定調。韓文秀昨天在中國經濟年會上表示，明年將舉行中共二十大，經濟工作要「穩字當頭，穩中求進」，堅持「先立後破，穩紮穩打」，要保持戰略定力和耐心，不把長期目標短期化，系統目標碎片化，防止急於求成。更不能層層加碼，導致基層難以承受。

至於會中提到中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，韓文秀說，中國經濟發展的有利條件仍然很多，「中國經濟長期向好的基本面不會改變」。內需潛力大是中國的優勢所在，要實施好擴大內需戰略，同時在減污、降碳、新能源、新技術、新產業集群等領域加大投入。

此次會議也再次確認了今年多地經歷煤荒、電荒後的煤炭政策，定調為「要立足以煤為主的基本國情」，強調「不可能畢其功於一役」。韓文秀說，近年來有地方搞「碳衝鋒」，有的搞運動式「減碳」，這些都不符合中央的要求。實現「雙碳」，要充分考慮國內能源結構等基本國情，推動煤炭和新能源優化組合。

21世紀經濟報導也詳解中央經濟工作會議透露的十大信號。 除前述外還包括：宏觀政策要穩健有效，包括避免房地產和地方債務等風險復燃，黨政機關要堅持過緊日子；明年融資 平台融資將繼續從嚴；明年穩增長壓力加大，需強化「逆周期調節」；要為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。

今年以來，中國經濟較高增長主要得益於穩健供應鏈 帶來的出口替代效應，國內消費和投資相對疲弱。報導引述中國人民大學副校長劉元春分析，歐美對中國的圍堵，對產業鏈供應鏈安全性的重視，未來可能會上升到更高的高度。中國當前因疫情獲得的供應鏈紅利，其可持續性很差。必須推動「十四五」規畫真正落地，加快構建新發展格局。