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日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

包機接冬奧運動員 北京增開臨時航班

中國新聞組／北京11日電

新冠疫情導致定期客運航班減少，為了確保2022北京冬奧參與者能順利抵達北京，北京冬奧組委抵離中心指出，委員會和民航局確立了以包機和臨時航班為主，商業航班為輔的原則。涉奧團組可自行組織包機或乘坐臨時航班出入境，也可搭乘第一入境點為北京首都國際機場的商業航班入境。賽事參與者抵達和離開主辦國、主辦城市，北京方面將提供從機場端到住宿端「端到端」的全流程服務。 　

法廣報導，冬奧組委抵離中心主任張良指出，目前已與17家國內外航空公司簽約，提供臨時航班，新增15個進港航班，每天從全球十多個大港出發，出港航班13個。「飛行計畫已經確定，航班時刻表也已經公布」。民航部門也持續的協調其他中轉機場和航空公司增開冬奧臨時航班。

張良說，冬奧參與者應該在出發前往北京前至少兩周完成疫苗接種，並每天監測健康狀況。他們還需要在登機96小時內進行兩次核酸檢測，並獲得中國政府頒發的綠色健康碼。抵達北京後，他們將接受另一輪檢測。

有關部門在機場將設置專門入出境通道和冬奧保障專區，共同構建閉環管理機制，實現疫情防控全流程無縫銜接；有序安排人流、物流、車流，閉環轉運至指定住宿地，確保涉奧人員安全抵離。

之後，外國運動員、官員和記者將在2月4日至20日的奧運會期間進入一個防疫閉環環境參加各自賽事，而中國以外的觀眾是不被允許現場觀看比賽的。

張良提到，北京冬奧組委已開發抵離信息系統，及時發布和更新航班計畫等信息，收集抵離需求，為抵離工作提供信息支撐。各方涉奧人員可通過抵離信息系統查詢航班計畫，及時填報有關信息。

北京冬奧 機場 檢測

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