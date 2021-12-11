法國不跟進抵制冬奧 中將辦第8次高層經濟對話

各國相繼外交抵制北京冬奧 ，法國總統馬克宏 宣布不跟進後，中國外交部今天宣布將於13日舉行第8次中法高層經濟財金對話，由中國國務院副總理胡春華與法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）主持。

中國外交部發言人汪文斌表示，這場視訊對話將積極落實兩國元首在經濟財金領域達成的一系列重要共識，就全球經濟治理、應對氣候變化、經貿、農業、航空航太、民用核能、科技創新、金融、第三方市場等領域合作展開討論。

中法高級別經濟財金對話機制成立於2013年，是中法兩國就經濟財金領域重大問題進行磋商協調的重要平台。雙方上一次舉行高級別經濟財金對話是去年7月，同樣由胡春華與勒麥爾共同主持。

綜合外電報導，美國、澳洲、英國、加拿大等西方國家已表示不會派遣官員出席2022年北京冬季奧運 ，藉此向北京傳達訊息，抗議其人權紀錄不佳。

馬克宏（Emmanuel Macron）9日則說，法國無計畫跟進外交抵制，並稱這種做法「無足輕重」。

法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）受訪時則進一步表示，中國侵害人權必須受到譴責，但體育部長馬拉希尼亞努將會出席北京冬奧。

這次北京冬季奧運之後，巴黎預定2024年主辦夏季奧運。