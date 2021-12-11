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專家：中國公司全退市 也不會衝擊華爾街 美只短暫刺痛

中國新聞組／北京11日電

市值390億美元滴滴出行上周宣布從紐約證券交易所退市，估計200多家中國企業將陸續從美國三大股票交易所下市，美股恐將損失上看2兆美元；但美國之音報導指出，經貿專家說，即使所有中國公司退市，也不會對美國的經濟和金融帶來任何實質性打擊。

華爾街日報報導指出，滴滴突然做出退市決定，讓華爾街明白一個事實：中國已不再需要華爾街。作為世界第二大經濟體的中國，自身資金已足夠，而且不難從其他地方吸引更多資金。中國在華爾街的朋友已失去在華盛頓的影響力，北京領導人則寧願對本國公司保持嚴格控制，也不願讓它們對美國市場的投資者開放。

觀察人士說，中國大公司紛紛來美上市美募資的時代，可能已經結束了。

華盛頓智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）的資深研究員史劍道 (Derek Scissors)則指出，他對於200多家中國企業退市，會給美國股市造成2兆美元的說法表示質疑，他認為，在美國上市的中國公司的市值可能達不到那麼高，因為中國公司的市值今年可能已經大幅下降。

史劍道認為，中國企業退市對美國的金融業來說也無關緊要，因為同樣的公司可以在香港投資。「中國公司退市只會對美國證券交易市場所收的費用產生重要影響；但是這些股票交易所多年來一直做得很好，所以也很容易承受這些損失損失，」史劍道說。

資深經貿分析師、公共政策博客RealityChek的創辦人艾倫·托納爾森（Alan Tonelson）表示，由於美國股市的總市值目前已經接近49兆美元，所有中國在美國的上市公司退市，造成的損失可能只會是短暫刺痛，不會造成重大或者長期的損害。

他說：「事實上，中國實體的大部分價值，可能基於欺詐性財務報表。」

華爾街 投資 股票

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