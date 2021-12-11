美打壓中國科技業 中芯首當其衝 封殺擴及成熟製程

知情人士透露，美國正打算擴大圍堵中國科技業的發展，中國最大晶圓代工廠中芯國際首當其衝。據了解，美國對中芯的限制將擴大到取得生產14奈米以下成熟製程晶片的品項，加強防堵中芯獲得半導體製造工具。

據美媒引述知情人士稱，美國官員計畫在本月討論國防部 一項提議，藉此堵住允許另一家中國企業中芯國際購買美國關鍵技術的監管漏洞。報導稱，中芯國際此前已被列入美商務部 的「實體清單」，但仍能繼續購買美國工具來製造芯片。

專家指出，若美國限制中芯不能取得14奈米以下的共用設備，很多40奈米的設備像是蝕刻機，12、14奈米也可通用，就會一起禁，恐連40奈米也無法擴建，影響中芯國際成熟製程。但這對聯電、世界先進、力積電等是好事。

台灣半導體產業觀察，美國政府的行動先於政策，今年初中芯向艾司摩爾（ASML）訂購成熟製程用的深紫外光曝光設備（DUV），但一直沒有出貨而公告延長合約到年底。業界認為，不論是零組件缺貨或其他政治因素，中芯國際訂單恐落空，因為相關產品到貨必須分階段到港、組裝，但直到現在看不出中芯國際有任何行動。

中芯一年前已被美國列入實體清單，企業若未取得美國商務部許可，無法出口美國技術或10奈米以下芯片的生產設備給中芯，但美國政府發現，很多設備通用生產多種尺寸的芯片，出口商「彈性」銷售一些經過調整後、可以生產更小芯片的設備給中芯，導致這項限制形同虛文。

美國國防部在國務院 、能源部及國家安全委員會等單位的支持下，要把措辭改為限制中芯取得「能夠」（capable of）生產14奈米以下芯片的品項，擴大限制清單。目前美國運算最快的超級電腦，就是採用14奈米芯片。

不過知情人士指出，美國商務部部分官員反映美國芯片設備製造商意見，若再增加對中芯的限制範圍，將傷害美國企業的獲利，並加劇全球芯片荒；中國是低階芯片的主要供應來源。

華爾街日報也指出，美國財政部10日將把中國人工智慧（AI）巨頭商湯科技，也納入支持共軍的黑名單。美政府瞄準中芯和商湯科技，顯示拜登政府箝制中國業者的動能持續增強。