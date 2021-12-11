找歐盟抵制冬奧 專家：沒逾10國都不算 美努力已失敗

外傳美國曾說服歐盟跟進抵制冬奧，但專家認為，努力已經失敗。 （ 路透）

繼美、澳、英相繼外交抵制北京冬奧 後，科索沃也決定加入。外傳美國曾試圖說服歐盟 各國跟進，法決定不跟隨，德仍維持保留態度；專家分析，如果最終美國不能說服十個以上國家一起參與，都不能算是真正的抵制，顯示「美國的努力已經失敗」。

俄羅斯衛星通訊社報導，在美國做出「外交抵制」決定之際，歐盟成員國外長將在13日討論有關北京冬奧會「外交參與」問題。消息人士說：「在拜登政府做出相關決定之際，一系列歐盟國家表示希望在13日討論這個問題。在這一問題上形成歐盟統一立場是非常意義的。但最後的決定權還是在各國手中。這僅是初步討論，不會做出任何決定。」

德國 之聲報導，德國新總理蕭茲日前表態，暫時不會跟進抵制北京冬奧，當時和他一起出席記者會的綠黨和自民黨主席的表態也比較模棱兩可。德國波恩大學政治學教授辜學武指出，新政府是非常謹慎的。他們不願意跟著美國走，但也表示尊重美國決定。為什麼會有這樣閃爍其詞的表態，就是來自新政府在執政風格上的一個改變，即任何重大決策都需要以歐盟統一的立場來發聲。

辜學武更強調，其實美國試圖說服歐洲抵制冬奧的努力，已經可以說是失敗了；「我們不會看到美國對歐洲就此作出更強烈的反應。因為上周『美歐中國議題對話』公報出來後可發現，冬奧會根本就沒列為一個話題。」換句話說，美國可能在宣布外交抵制前，就已經做了很多工作去說服歐盟一起行動，但是沒有成功。

分析指出，法國先表態不抵制，可能讓蕭茲感到如釋重負；因為他剛上任，肯定不願意打頭陣，畢竟對歐盟來說，美國是盟友而中國不是。

辜學武指出，聯合抵制（boycott）這個概念要一定數量的人參與才算作真正抵制，例如1980年莫斯科奧運會，當時西方社會因為蘇聯入侵阿富汗而發起抵制，50多個國家響應，才是真正全面抵制。

辜學武認為，不管德國新政府是誰來主政，中德關係都會經歷一段磨合期。研究三黨聯合執政綱領文件及新總理蕭茲最近的表態，學者認為磨合期可能會更短。