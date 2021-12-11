「中企侵犯人權」美擴大制裁 準備香港IPO的商湯又上榜

自稱「戰狼畫手」的中國插畫師、政治漫畫家烏合麒麟，發布新作「胡蘿蔔峰會紀要」，這幅新圖很快引來討論，環球網報導，有網友形容插畫「誅心」、「夠狠」、「神形兼備」。更有網民解讀，「這頭倔驢肯定是拜登，驢背上坐的是『民主教師爺』，手裡拿著要飯碗的會不會是澳大利亞牛蛙？教師爺手裡拿著胡蘿蔔燈塔，搖搖欲墜，澳洲總理莫里森手摀肚子說：好餓啊，給點胡蘿蔔吃吧。」（取材自微博）

美國財政部 在當地時間10日以「侵犯人權」為由，將多家中企以及新疆維吾爾 自治區主席前、後任主席列入制裁名單；中國商湯科技公司也被二度列入「涉軍企業名單」，料將被迫推遲在香港上市籌集7.67億美元的計畫。

綜合環球網及外媒報導指出，美財政部這波共宣布將中國、俄羅斯、朝鮮、緬甸、孟加拉國五個國家共15名個人及10個實體列入海外資產控制辦公室的制裁名單，其中包括多位中國公民及多家中企，旨在打擊腐敗和侵犯人權的「馬格尼茨基」法框架，並於10日國際人權日宣布。

美國財政部並發表聲明指出，在中國新疆維吾爾自治區政府代主席吐尼亞孜（Erken Tuniyaz）及前任主席雪克來提．扎克爾（Shohrat Zakir）手下，「超過100萬名維吾爾族人和其他以穆斯林為主的少數民族成員被關押在新疆」；因涉嫌侵犯人權，華盛頓決定制裁這兩名中國官員。

此外，商湯科技也被美列入「涉軍企業名單」，理由是這家公司「提出識別留鬍子，戴墨鏡，戴面罩的維吾爾族人的技術能力」，被美方認定服務於新疆警察對人群的監控與身分驗證。一旦被列入該名單，美國投資者將不能在市場上同商湯科技進行交易。這是商湯科技第二次被美國制裁，上一次在2019年10月。

據知情人士透露，美方宣布二度制裁商湯科技，正是該公司準備在香港證交所掛牌上市定價的日子。此舉可能使商湯科技本月的香港首次公開募股（IPO）計劃複雜化，因為商湯科技的股東名單中有來自美國的銀湖資本和高通公司。

另外，知情人士稱，未來幾個月恐有更多中國科技公司被列入美方「實體清單」和禁止美資投資名單。不過，華爾街日報稱，美國商務部一些官員仍對其中部分制裁計畫持反對意見，因為他們認為這些計畫將損害美國公司的利益。

中國外交部發言人曾多次呼籲美方停止濫用國家力量，打壓外國企業。外交學院國際關係研究所教授李海東分析，不斷擴大對中企的打壓範圍，顯示出美國繼續在高科技上與中國「脫鉤」的政策方向。未來美方仍有可能繼續採用一切手段打壓中國科技發展。