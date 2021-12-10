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不滿挺台言論 中施壓日大使威脅考慮關係

記者呂佳蓉／綜合報導
中國外交部部長助理華春瑩。(路透)
中國外交部部長助理華春瑩。(路透)

中國將「重新考慮」中日關係？日本前首相安倍晉三日前挺台言論引發北京不滿，日本駐中大使垂秀夫被約談後訊息被中方公開。現任首相岸田文雄9日在參議院備詢時談到支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），稱將持續推動爭取相關國家支持。

路透報導，岸田說，日本政府一貫主張為因應國際衛生課題，不應該產生地理上的空窗，「一直以來始終支持台灣以觀察員身分參與WHA」。

他說，尤其像新冠病毒這種對全球造成重大影響的傳染病，「以自由、透明及迅速形式，讓全球各國已獲得的知識能廣泛共享，至關重要，包括像台灣這樣在防疫方面採取有效措施並獲得成果的地區在內」。

外務大臣林芳正強調，七大工業國集團（G7）在今年5月外交部長會議中，也表明支持台灣有意義參與WHA。

此前，日本前首相安倍晉三表態稱，台灣有事等同日本與美日同盟，挺台言論引發北京不滿。中國大陸外交部部長助理華春瑩當日即約見日本駐陸大使垂秀夫。

據港媒形容，這場約見是在「十分緊張的氣氛中進行」，消息人士稱，華春瑩表示，如果日本「繼續沿著這條路（安倍的表態）走下去」，中國將「不得不重新考慮」如何處理中日雙邊關係，以及中國「如何對待日本的方式」。

這位消息人士也說，日方曾要求中方不要公開垂秀夫與華春瑩會談的情況，但中方卻予以公開，這讓日本感到沮喪。日方因此向中方轉達了，日本正考慮取消日中兩國部分工作層級對話的想法。

日本 華春瑩 WHA

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