民主峰會、新疆法案、聲援台灣 中媒：美猛攻24小時

土耳其的維吾爾族日前在中國外長王毅到訪伊斯坦堡時，在中國總領館外抗議。（路透）

美國舉辦的民主峰會9日登場，聯邦眾議院 9日就以壓倒性票數通過三項針對中國維吾爾 人權問題的法案，禁止進口中國新疆 強迫勞動製造的產品，並將對維族種族滅絕採取行動。面對一連串人權評擊及支援台灣不受武力統一聲明，環球網微信公眾號「補壹刀」以「對中國攻擊最猛烈的24小時」來形容美國這一串組合拳。

路透報導，眾院以428票贊成，1票反對，通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」。法案將送交參議院表決，若通過後再由美國總統拜登簽署生效。未來企業必須提供證據，證明自新疆進口的商品並非出自強迫勞動之手。

此法案在參院可能會面臨阻礙，已有許多知名企業表態反對，遊說團體宣稱法案的要求過於繁瑣，而且將打亂全球供應鏈。

唯一投下反對票的是共和黨籍眾議員馬西，理由則是美國不應該干涉其他國家內政。

眾議院當天還通過決議案，針對維吾爾人和其他宗教及少數民族，被實施種族滅絕和犯罪行為，敦促美國政府採取行動。眾議院也認定「國際奧林匹克運動會未能遵守自身對人權的承諾」。

英國民間法院「維吾爾族法庭」9日也判決中國在新疆對維吾爾人和其他少數民族犯下「種族滅絕罪」。藉由限制和降低維吾爾族生育，長期地以降低維吾爾和其他少數民族人口來達成所謂「優化」新疆人口目標。

對此，中國大陸外交部不具名發言人指出，「這是抹黑中國的政治工具，法庭既無任何法律資質，也不具備任何公信力」。

發言人稱謊言掩蓋不了事實真相，蒙蔽不了國際社會，更阻擋不了中國新疆穩定發展繁榮的歷史進程，「這場鬧劇注定要被世人所唾棄、被歷史掃進垃圾堆。」

環球時報公眾號「補壹刀」引述外交學院教授李海東的意見指出，美方在對華政策體系構建方面編織得越來越緊密，除了政府方面的實際行動，還有國會相關立法相配合。這使得美國在對華政策當中的妥協空間越來越小。

李海東稱現下美國國內政策環境，無論是國會、政府還是智庫、輿論，要改變其對華強硬氣氛存在難度，未來健康的中美關係將基於實力。中國只有不斷增強實力，從而在未來一段時間內爭取基於實力的相對穩定的中美關系，才是務實的對美關係的視角。