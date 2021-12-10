冬奧遭抵制 BBC：中護「顏面」恐將反制

中國外交部表示，國際社會絕大多數國家都支持、贊成北京冬奧會的成功舉辦。(路透)

北京冬奧 陸續遭美、加、英、澳、紐、日等國外交抵制，中國反嗆「原本就沒有邀請相關國家出席」；俄媒直指美對中發動真正「冷戰」，外交抵制冬奧只是其中一環；BBC引述分析稱， 隨著多國抵制冬奧，北京會感到失顏面， 基於面子與國家形象問題，中國可能反制，從雙邊合作及對贊助奧運 的國際企業下手。

各國相繼抵制冬奧，中央社報導，中國外交部發言人汪文斌宣稱，中國原本就沒邀請相關國家，他們的官員來或不來，都一樣將看到「北京冬奧的成功舉辦」。他聲稱，美、澳、英、加等個別國家拒簽聯合國大會通過的「奧林匹克休戰」（Olympic Truce）決議，又「自編自導自演」不派官員出席的「鬧劇」，「站在了奧林匹克大家庭的對立面」。中方希望相關國家踐行更團結的奧林匹克精神，而不要做破壞奧林匹克事業的ABC。

BBC引述美國卡特中心旗下「中美印象」網站主編劉亞偉指出，雖然美國帶頭的外交抵制對於中國老百姓來說影響大不，但政府層面還是比較在意。 「對中國來說，這是面子和榮譽問題，也是國家形象的問題」。

劉亞偉認為，對於中國來說，實質層面上的反制措施，「可能選擇並不多」，在經濟層面上，中美雙方對彼此商品徵收的關稅依然存在；政治層面上，制裁官員的舉措已經多次使用，沒有太大意義。他指出，「最多就是在美國此前提出的願意合作的事務上，中方放慢腳步，包括在核武器控制、朝鮮半島、氣候變化等方面正在開展的雙邊對話」。

經濟學人智庫則分析，中國可能在與美商務合作上採取反制措施，比如通過行政延誤來影響產品和投資 審批，或者對企業發起環境和工作安全合規方面的調查。

該智庫評估，贊助北京冬奧會的國際企業也可能聲譽受損，而選擇撤銷贊助的公司或面臨中國的反制威脅。 「這可能加劇太平洋兩岸企業面臨的政府壓力和其他監管阻力，包括在金融和技術領域。」

冬奧遭外交抵制，汪文斌說，所謂的「連鎖反應」不值得擔心，事實恰恰相反，中方看到的是國際社會的絕大多數國家都支持、贊成北京冬奧會的成功舉辦，中國一定能為世界呈現一屆「簡約、安全、精彩的奧運盛會」。

此外，環球時報報導，俄媒譴責美國的決定正在摧毀世界體育，「觀點報」8日稱，近年來，華盛頓一直在對中國發動一場真正的「冷戰」；美國在所有戰線對中國發動攻擊，包括政治上創建反華集團、經濟上對中國公司的諸多制裁、信息上宣布中國是頭號敵人等。