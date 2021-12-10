馬克宏：外交抵制冬奧僅「象徵意義」 法國不跟進

法國總統馬克宏９日表示不會抵制北京冬奧。(Getty Images)

為了抗議中國人權紀錄不佳，數個西方國家宣布外交抵制2022北京冬奧 後，法國總統馬克宏 宣布無計畫跟進。他認為如果僅在外交層面對北京冬季奧運 會進行抵制，「收效將很小，且(僅具有)象徵意義」，他直接表示，「你要嘛就是徹底抵制，不派運動員去，要嘛就透過有用的行動來促成改變。」

法廣報導，法國身為2024奧運主辦國，對北京冬奧的態度一直為外界關注。馬克宏明確指出，「要嘛我們對北京冬季奧運進行全方位的抵制，不派運動員前往參加；要嘛我們就努力重新啟動事情，進行這項工作，一如既往地在國際層面上採取有益的行動」。

法媒分析認為，與其因維吾爾族遭遇而制裁北京冬奧會，馬克宏似乎更加傾向因網球運動員彭帥一事與國際奧委會進行溝通。

馬克宏表示，法國希望幫助國際奧委會來與中國做這件事，以確保所有運動員都得到保護。但他仍強調「我認為不應該把（奧運會）政治化」。

另外，聯合國秘書長古特瑞斯9日指出，已經收到國際奧委會邀請其出席北京冬季奧運開幕式的信，他已接受邀請。俄羅斯總統普亭也已宣布接受習近平的邀請，將出席北京冬奧會的開幕式。

在接獲美、澳、英多個國家宣布對北京冬奧進行外交抵制後，中方回應稱這些國家將會為外交抵制北京冬奧而付出代價。但法媒引述一位匿名官員的話，稱「其實法國政府在派不派官員出席北京冬奧會的問題上還在討論當中，還沒得出結論」。