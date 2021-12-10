天地連線 「天宮課堂」第一課開講 精采太空科普

「天宮課堂」第一課9日開課，神舟十三號乘組航天員翟志剛、王亞平、葉光富在空間站進行太空授課。圖為學生們在北京中國科技館觀看王亞平（右）展示如何在太空中飲用再生水。(新華社)

據中國載人航天工程辦公室消息，9日下午3時40分，「天宮課堂」第一課正式開講，時隔八年，中國航天員再次進行太空 授課。「太空教師」翟志剛、王亞平、葉光富在中國空間站為廣大青少年帶來了一場精采的太空科普課，這是中國空間站首次太空授課活動。

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中新社報導，在約60分鐘的授課中，神舟十三號飛行乘組航天員翟志剛、王亞平、葉光富生動介紹展示了空間站工作生活場景，演示和講解了太空細胞學研究實驗、太空轉身、浮力消失實驗、水膜張力實驗、水球光學實驗、泡騰片實驗等。授課期間，航天員通過視頻通話形式與地面課堂師生進行了實時互動交流。

此次太空授課活動進行了全程現場直播，在中國科技館設地面主課堂，在廣西南寧、四川汶川、香港、澳門 分設四個地面分課堂，共1420名中小學生代表參加現場活動。

在水膜張力實驗中，王亞平將和女兒在地球上一同製作的花朵折紙放進水膜中，原本小小的折紙在太空中瞬間綻放成一朵美麗的「花朵」。面對1420名中小學生代表和觀看直播的全國中小學生，王亞平說：「同學們，你們都是祖國的花朵，含苞待放，未來是你們的。希望你們的夢想都能在這廣袤的宇宙中綻放。」

在泡騰片實驗中，王亞平將一顆泡騰片放入藍色水球中，在失重環境下泡騰片不斷產生氣泡，卻始終不會離開水球。王亞平邊做實驗邊解說道：「水球逐漸變成了一個充滿歡樂小氣泡的氣泡球，而且伴隨著氣泡的產生還有陣陣香氣。」

另據大公报報導，9日的地面主課堂，約18米長、4.5米高的大屏格外醒目，地面鋪著「太空藍」地毯，長方形課桌上有序擺放著太空授課要用的實驗工具。大屏左右兩側分別放置了天和核心艙結構件和長征五號運載火箭芯一級YF-77液氫液氧發動機，場館後方擺放著神舟一號返回艙實物，營造出濃厚的太空授課氛圍。

課程前半段，葉光富先是展示了身穿的「企鵝服」，後面又被王亞平要求嘗試了「太空行走」以及不藉助把手完成太空轉身，十分忙碌，實時觀看直播的不少網友開玩笑稱他為「天宮工具人」。「哎我飄起來了」、「我深吸一口氣」、「雖然葉老師已經很努力，但好像還沒成功」，王亞平和葉光富之間的來往互動也讓課堂更顯生動。

中新社報導，此次授課活動由中國載人航天工程辦公室聯合教育部 、科技部、中國科協、中央廣播電視總台共同主辦，中國科技館及載人航天工程相關參研參試單位提供支持。後續，「天宮課堂」將持續開展太空授課活動，積極傳播載人航天知識和文化，持續開展形式多樣、內容豐富的航天科普教育。