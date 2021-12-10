挺彭帥 ? 國際網球總會傳明年不在中國辦巡迴賽

國際網球總會（ITF）傳明年不在中國舉辦世界網球巡迴賽。圖為ITF主席哈格提。（取材自推特）

彭帥 事件餘波盪漾，繼全球網壇名人紛紛聲援後，傳出國際網球總會（ITF）明年不在中國舉辦世界網球巡迴賽。ITF主席哈格提（David Haggerty）6日曾表示，不會為彭帥事件跟進國際女子網球協會（WTA）停辦中國賽事，因為「我們不希望懲罰10億人」，如今立場大轉彎，外界猜測與彭帥有關。

路透報導，ITF消息人士表示，2022年未在中國安排任何男子或女子世界網球巡迴賽的賽事。但他沒有提供任何進一步的細節，也沒有透露是否與憂心彭帥的健康和安危有關。在2019年也就是新冠肺炎疫情爆發的前一年，中國共主辦約25場ITF女子和15場男子賽事。

關心彭帥安危，美國國家女子籃球協會（WNBA）球隊亞特蘭大 夢想隊（Atlanta Dream）8日發表聲明，支持中國網球將彭帥和WTA停辦中國賽事決定，也同樣受矚目。

亞特蘭大夢想隊在推特 上寫道，「亞特蘭大夢認為，保護公民和人權是我們核心價值觀的基本組成部分。我們不寬恕對女性或任何人的暴力或侵犯，並將盡我們所能保護女性運動員公開反對這種暴行。」

夢想隊還表示，「為此，我們與國際女子網球協會、彭帥和所有女運動員站在一起，用她們的聲音向權力說真話。」

此外，針對彭帥事件，紐約時報和另一位於紐約的調查報導機構「為了公民」（ProPublica）8日發表聯合偵查報導，踢爆中國利用假帳號進行大外宣。該報導抽絲剝繭分析中國應對彭帥指控前副總理張高麗性侵的各種手法。其中，報導揭發中國最少使用了97個虛假推特帳號協助轉發中國一方關於彭帥的說詞，推特則指出，已把這些假帳號悉數取消。

報導指出，這些假帳號主要用於轉發「環球時報」總編輯胡錫進和其他中國黨媒有關彭帥的消息，幾乎所有的帳號都沒有關注其他帳號，也沒有追隨者，這表明它們的創建只是為了擴大其他帳號。他們的宣傳口徑是，彭帥的圖片證明她現況很好。這批假帳號被混入在1700多個由中國控制的推特帳號之中，它們都具有中國秘密輿論戰的特徵，促進一系列政府信息的傳播。

根據過去的分析，這類帳號可能沒有什麼吸引力，但它們可以幫助淹沒批評者的聲音，並支持友好信息。

WTA日前因擔憂彭帥安危，加上無法確保選手能否平安且自由在中國參賽，不惜犧牲數億美元的轉播和贊助收入，決定停辦中國賽事。