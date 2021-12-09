習近平快速祝賀德總理蕭茲上任 致賀拜登則拖逾2周

德國 新總理蕭茲（Olaf Scholz）宣誓就職，他將領導由三黨組成的聯合政府，接替已經執掌德國16年的梅克爾。中國國家主席習近平 在蕭茲宣誓就職當天就發去祝賀，這與美國總統拜登 當初受到的待遇形成鮮明對比。

BBC報導，過去16年梅克爾執政期間，德國一直堅持和中國「保持接觸」的原則，德中關係沒有出現象美中、其他一些歐洲國家和中國關係那樣的溫度驟降。

德國新政府就職，包括中國國家領導人習近平和李克強在內的多個國家領導人8日都向蕭茲表示祝賀。

習近平說，他高度重視中德關係發展，「願同你一道努力，以明年兩國慶祝建交50周年為契機，鞏固並深化政治互信，拓展各領域交流合作，推動中德關係邁上新台階。」習近平並表示，中國準備將與德國的關係提升到一個 「新水平」。

媒體還注意到，習近平在德國新總理宣誓就職當天就發去祝賀，這與美國總統拜登當初受到的待遇形成鮮明對比。據了解，2020年11月7日拜登自行宣布當選，加拿大總理杜魯多在內等多位國家元首及政要紛紛表示祝賀，但習近平直到11月24日才致電拜登祝賀。