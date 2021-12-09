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抵制北京冬奧？日韓不同調 歐盟立場難統一

中國新聞組／北京9日電

各國抵制北京冬奧愈演愈烈，五眼聯盟成員美、澳、英、加、紐相繼宣布外交抵制後，歐盟及亞洲國家的態度也備受矚目。歐盟委員會7日回應，並未打算支持美國的立場；日本則在討論降低參加北京冬奧的代表團層級，作為響應美國的折衷方案；南韓不打算外交抵制，但沒說明首爾是否會派代表團。

一位義大利政府官員6日表示，義大利不會加入美國的抵制行動，而法國、德國則不置可否。

據外媒報導，法國總統馬克宏的辦公室7日表示，法國將在這個問題上「在歐洲層面進行協調」。

德國新總理蕭茲拒絕回答抵制問題。他6日強調了德國與美國的密切關系，但表示柏林尚未決定如何處理奧運會等具體情況。

俄羅斯、以色列、印度則相繼表示，將派遣官員參加北京冬奧會。 

立陶宛教育、科學暨體育部長舒格日迪尼聶（Siugzdiniene Jurgita）上月就表示，不會參加此次冬奧會。

歐盟委員會在一份聲明中表示，像奧運會這樣的大型體育賽事擁有普遍的觀眾，「可以有助於在全球範圍內傳播積極的價值觀，促進自由和人權。我們已準備好為此做出貢獻。 但是，此類平台不應用於政治宣傳。」聲明強調，「對於冬奧會來說歐盟尤為重要，因為它完全由歐洲國家主導。」

法國東亞與中國問題研究專家，巴黎政治學院副教授彭達茲（Antoine Bondaz）指出，歐盟很難就杯葛北京奧運做出統一的決定，他認為是否杯葛，應該會由歐盟各成員國自行決定。有多個歐盟成員國例如義大利和法國，並不考慮做出類似的決定，原因很簡單，因為法國將於2024年舉辦奧運會。

彭達茲強調，呼籲杯葛北京奧運的由跨黨派成員組成的對華政策議會聯盟IPAC的立場，僅僅代表各國的議會，最終是否進行外交杯葛還需由各國政府決定。

此外，據報導，鑑於南韓未參與外交抵制北京冬奧會，停止在華上演六年的南韓電影再度登上中國銀幕，顯示兩國關係正在改善。12月3日，南韓電影「哦！文姬」在中國院線上映，中國已經放棄抵制南韓的行動。

北京冬奧 歐盟 奧運

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