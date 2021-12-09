我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

美抵制冬奧 五眼盟友澳、英、加、紐跟進

中國新聞組／北京9日電
加拿大將追隨盟友腳步，將對2022年北京冬季奧運進行外交抵制。（中新社）
加拿大將追隨盟友腳步，將對2022年北京冬季奧運進行外交抵制。（中新社）

繼美國6日宣布外交抵制北京冬奧後，五眼聯盟成員澳洲英國、加拿大、紐西蘭也以不滿中國打壓人權為理由，相繼宣布不派官方代表團赴京。學者認為，更多國家加入杯葛冬奧，將使中國很難宣傳抵制是「美國領導的陰謀」。

在美國宣布外交抵制北京冬奧後，各國態度備受關注。美國之音報導指出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8日表示，澳洲將不會派官員前往北京參加冬奧，但不會阻止運動員參賽。鑑於近年來與中國的關係惡化，澳洲加入抵制行動「不足為奇」。他說，這一決定是為了回應新疆的「侵犯人權行為」以及「澳洲一直提出的許多其他問題」。

加拿大總理杜魯多宣布外交抵制北京冬奧。（路透）
加拿大總理杜魯多宣布外交抵制北京冬奧。（路透）

加拿大因孟晚舟和兩個邁克爾事件與中國發生外交糾葛，也加入抵制冬奧行列，不會派任何外交代表參加，總理杜魯多（Justin Trudeau）認為，加拿大或盟國的舉動不會讓中國「感到意外」。此前，一項調查發現，78%的加拿大人支持抵制北京冬奧會。

英國首相強生8日在國會表示，英國不會有部長或官員出席冬奧，形成「實質上」外交抵制。但他強調英國「不支持體育抵制」。英國在做出這項決定之前，受到了執政黨內部和民間組織的多方壓力。此外，蘇格蘭政府8日確認，不派任何部長或官員參加北京冬奧會，與美國政府一道外交抵制該活動。

紐西蘭幾個月前就決定其外交官不會出席冬奧會，除了對中國人權的擔憂，新冠疫情是這一決定的主要原因。

在紐、澳相繼跟進美國外交杯葛北京冬奧後，各界也把眼光聚焦於歐洲各國表態，期待能在整個歐洲層面凝聚出同一共識，但英國最新表態是否將會掀起骨牌效應，值得觀察。

報導指出，非營利組織自由西藏運動的政策研究負責人約翰·瓊斯表示：「雖然這種外交抵制是受歡迎的，但它應該被視為一個起點。只有全面抵制，才能真正讓中國政府為其駭人聽聞的行為負責。」

美國霍夫斯特拉大學教授古舉倫(Julian Ku)指出：「如果是更廣泛的國家，中國更難讓它看起來像是美國領導的反對中國的陰謀。」

曾是美國田徑運動員的密蘇里大學聖路易斯分校（University of Missouri-St. Louis）人類學教授蘇珊·布勞內爾（Susan Brownell）表示，「我認為現在這是一個非常關鍵的時期，因為如果大量國家立即加入，它確實會產生更大的影響。」

澳洲總理莫里森宣布加入抵制北京冬奧行列。（歐新社）
澳洲總理莫里森宣布加入抵制北京冬奧行列。（歐新社）

北京冬奧 英國 澳洲

上一則

中國疫情升溫 習拍板動態清零 孫春蘭喊守住國門

延伸閱讀

5名法國議員連署公開信 要求官員不出席北京冬奧

5名法國議員連署公開信 要求官員不出席北京冬奧
中國疫情升溫 孫春蘭：須守住國門

中國疫情升溫 孫春蘭：須守住國門
「鬥而不破」 BBC：美外交抵制冬奧 選了程度最輕方式

「鬥而不破」 BBC：美外交抵制冬奧 選了程度最輕方式
追隨盟友腳步 加拿大宣布外交抵制北京冬奧

追隨盟友腳步 加拿大宣布外交抵制北京冬奧

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣