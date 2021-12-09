美抵制冬奧 五眼盟友澳、英、加、紐跟進

加拿大將追隨盟友腳步，將對2022年北京冬季奧運進行外交抵制。（中新社）

繼美國6日宣布外交抵制北京冬奧 後，五眼聯盟成員澳洲 、英國 、加拿大、紐西蘭也以不滿中國打壓人權為理由，相繼宣布不派官方代表團赴京。學者認為，更多國家加入杯葛冬奧，將使中國很難宣傳抵制是「美國領導的陰謀」。

在美國宣布外交抵制北京冬奧後，各國態度備受關注。美國之音報導指出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8日表示，澳洲將不會派官員前往北京參加冬奧，但不會阻止運動員參賽。鑑於近年來與中國的關係惡化，澳洲加入抵制行動「不足為奇」。他說，這一決定是為了回應新疆的「侵犯人權行為」以及「澳洲一直提出的許多其他問題」。

加拿大總理杜魯多宣布外交抵制北京冬奧。（路透）

加拿大因孟晚舟和兩個邁克爾事件與中國發生外交糾葛，也加入抵制冬奧行列，不會派任何外交代表參加，總理杜魯多（Justin Trudeau）認為，加拿大或盟國的舉動不會讓中國「感到意外」。此前，一項調查發現，78%的加拿大人支持抵制北京冬奧會。

英國首相強生8日在國會表示，英國不會有部長或官員出席冬奧，形成「實質上」外交抵制。但他強調英國「不支持體育抵制」。英國在做出這項決定之前，受到了執政黨內部和民間組織的多方壓力。此外，蘇格蘭政府8日確認，不派任何部長或官員參加北京冬奧會，與美國政府一道外交抵制該活動。

紐西蘭幾個月前就決定其外交官不會出席冬奧會，除了對中國人權的擔憂，新冠疫情是這一決定的主要原因。

在紐、澳相繼跟進美國外交杯葛北京冬奧後，各界也把眼光聚焦於歐洲各國表態，期待能在整個歐洲層面凝聚出同一共識，但英國最新表態是否將會掀起骨牌效應，值得觀察。

報導指出，非營利組織自由西藏運動的政策研究負責人約翰·瓊斯表示：「雖然這種外交抵制是受歡迎的，但它應該被視為一個起點。只有全面抵制，才能真正讓中國政府為其駭人聽聞的行為負責。」

美國霍夫斯特拉大學教授古舉倫(Julian Ku)指出：「如果是更廣泛的國家，中國更難讓它看起來像是美國領導的反對中國的陰謀。」

曾是美國田徑運動員的密蘇里大學聖路易斯分校（University of Missouri-St. Louis）人類學教授蘇珊·布勞內爾（Susan Brownell）表示，「我認為現在這是一個非常關鍵的時期，因為如果大量國家立即加入，它確實會產生更大的影響。」