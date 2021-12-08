保「蘋」安？ 庫克傳曾與中國簽2750億美元協議

The Information網站報導，蘋果公司執行長庫克多年前就與中國官員簽署一份協議，價值估計超過2750億美元。（歐新社）

彭博資訊和路透轉述The Information網站的報導說，蘋果 公司執行長庫克 多年前就與中國官員簽署價值高達2750億美元的協議，承諾透過投資、商業交易和勞工訓練，協助中國發展經濟與科技，藉此化解蘋果在中國銷售與服務遭當局施壓阻撓。報導稱，庫克此舉成功為蘋果在中國鋪平道路。

The Information網站這則報導引用蘋果公司內部的文件，以及與知情人士的訪談。The Information 7日發表上述報導後，路透也援引報導，蘋果公司未立即回應路透置評要求，北京駐華盛頓大使館也尚未回應The Information的求證採訪。

報導表示，蘋果Iphone最近在中國成為最暢銷的手機，中國六年來首度成為蘋果僅次於美國的第二大市場，而庫克多年前與中方秘密簽署的協議為這一成果奠定了基礎。

報導說，中國官員之前認為蘋果對中國經濟的貢獻度不足，在當局打壓和種種不良宣傳中，蘋果智能手機銷量在中國直線下降。根據蘋果內部消息，為改變局面，庫克2016年首次訪問中國，挽救公司與中國官員的關係，庫克親自遊說中國官員，以應對可能阻礙蘋果支付、Icloud 和App Store等蘋果設備和服務的威脅，庫克與中國政府機構簽署高達2750億美元的協議。

據報導，內部文件顯示，一些蘋果高管認為中國政府官員試圖發出一個信息，即蘋果需要更好地遵守中國法律，並停止在不符合當地法規的情況下運營其服務。例如，iTunes商店並不是蘋果在法律灰色地帶運營的唯一服務。根據內部文件，蘋果還在沒有本地許可證和合作夥伴的情況下，運營其數據存儲和電子郵件服務iCloud和App Store。

2016年，庫克三次飛往中國，與中國官員建立友好關係。庫克在5月的首次訪問中籤署諒解備忘錄。根據內部文件、中國國家媒體和兩位熟悉這些訪問的人士，他在三個月後的第二次訪問中會見中國當時的副總理張高麗。

報導說，蘋果內部文件顯示，上述交易幫助蘋果公司恢復與中國政府的脆弱關係，庫克10月份第三次訪問中國，受到中國二號人物李克強總理的個人邀請，於當年晚些時候在深圳會面。

報導稱，蘋果「必須繼續遵守中國法律」，這導致其 App Store 在新聞、虛擬專用網絡和 LGBTQ 相關應用程序等領域受到更多審查，並拒絕中國用戶提供新的隱私功能。根據發給中國用戶的一封電子郵件，蘋果在今年 10 月下旬表示將遵守新的中國數據安全法，這一法律要求外國公司在該國存儲更多有關中國用戶的數據，以便當地執法官員可以訪問這些數據。信息審查。

報導表示，蘋果在中國的一些舉措在美國遭到批評。報導還稱，蘋果的經歷也為其他進入中國的外國公司提供教訓，包括特斯拉，隨著這家公司在中國的銷售繁榮，它在多個方面遇到監管機構的挑戰，與蘋果在2016年經歷的情況類似。