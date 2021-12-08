中印邊境持續有零星衝突？官方高調安葬殉職兵

列隊護送溫濤烈士骨灰緩緩步入現場。（取材自桃江廣播電視台）

中印邊境 爭議多年未止。中印兩軍部隊去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，雙方均有傷亡。港媒報導，日前湖南有解放軍烈士被當地政府厚葬，據稱是在中印邊防線因惡戰殉職，這顯示中印邊境持續有零星衝突。

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澎湃新聞報導，12月3日，湖南省桃江縣舉行盛大儀式，安葬解放軍陣亡士兵溫濤的骨灰，官方介紹溫濤去年11月15日「在執行任務中光榮犧牲」，現場輓聯則寫著「一腔熱血灑高原」、「寸土不讓」等字眼。

香港01報導，有自稱是溫濤生前戰友的網民稱，溫濤是「在風雪邊防線上」經歷惡仗而殉職，顯示中印兩軍在加勒萬河谷衝突事件後，仍有零星衝突。

據報導，在11月18日，中印兩國舉行邊境磋商和協調工作機制會議，籌備第14輪軍長級會談。此前10月10日的兩軍第13輪軍長級會談中，兩軍談判失敗，中方指責印方要求不合理並且不切實際，為談判增加難度。

報導稱，高原寒冬已至，雙方近期加強軍備的同時也展開後勤軍備競賽。美國「防務新聞」近期報導，印度 陸軍高級軍透露印軍正準備今年冬天在拉達克東部印度實控線沿線部署大量部隊、武器和後勤裝備。還計畫使用蜂群無人機作戰系統，以彌補地面偵察設備在海拔4500米以上地區無法執行任務的缺陷。

另據本報系聯合報報導，中國國務委員兼外長王毅 6日與即將離任回印的印度駐北京大使唐勇勝視訊，提出中印交往「三要三不要」，強調雙方要相互理解，不要誤解誤判。

據中國外交部網站發布，王毅表示，中印應當成為夥伴和朋友。兩國領導人共同確立的「互不構成威脅、互為發展機遇」重要共識應當繼續堅守。他還對中印交往提出「三要三不要」：一要相互理解，不要誤解誤判；二要著眼長遠，不要為一時一事所擾；三要彼此成就，不要相互消耗。雙方在涉及發展中國家共同利益的大目標上，可以也應該繼續站在一起。

唐勇勝則表示，雖然印中關係經歷了一些波折，但仍然充滿機遇。雙方保持了密切溝通，各機制保持了持續運轉。現在雖然天上仍有烏雲，但我們已經看到了「烏雲鑲著的銀邊」。願為維護發展印中關係繼續作出努力。