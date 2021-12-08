瑞典研究：2020軍售百強 中穩坐第2僅輸美 奪3關鍵排名

中國的軍火工業穩坐世界第二。圖為解放軍第73集團軍演練兩棲登陸作戰。（央視畫面）

「在這場末日賽跑裡，2020年的『軍火之王』誰輸誰贏？」瑞典著名的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）5日公布了新一年度「全球軍火市場報告書」，在這份整合2020預算年度的報告裡，SIRPI排出疫禍之下、全球前100大的頂尖軍火財團，並以國家為單位分析軍火之王的世界排名。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，報告顯示，儘管新冠病毒造成全球經濟垂直墜底，但各國的軍購與軍火生產商機卻仍蓬勃發財——全球前百大軍火製造商的年度銷售總額不僅持續擴張，比起疫情 前的2019更成長了1.3%；之中，美國雖然仍是全球最大的軍火銷售國，但在歐洲與俄國 軍火工業意外萎縮的當口，中國的軍火工業不僅穩坐世界第二，在前十大軍武製造商中，中國的軍工企業更拿下了三個關鍵排名。

SIPRI公布的「全球百大軍工企業年度武器銷售報告」，將會與接下來幾個月後陸續公布的「全球軍購轉移報告」、「世界軍費開支數據」一同組成年度的「全球軍火報告書」。其中，打頭陣的「百大軍工企業銷售報告」主要分析的是2020財政年度的企業排名報告，除了「廠商排名」之外，亦會以國家為分類一窺全球軍火市場的「銷售端趨勢」。

報告表示，雖然在2020全年度，世界各國都壟罩在新冠病毒的大瘟疫之下，但國際局勢的衝突風險卻反而持續增長，因此全球頂尖的軍火工業不僅生意一片長紅，與疫情前一年相比百大企業的總銷售額，更是逆勢成長了1.3%。

在全球百大軍工財團的分布版圖裡，作為全球霸者的美國仍舊是壓倒性領先的「軍火之王」，除了入榜企業總數最多之外，美國軍火商的年度銷售總額，更占全球百大企業總量的54%。

像是百大企業中的「前十大巨頭」裡，前五大廠商全都來自於美國，其中最大的軍火工業龍頭仍舊是「怪物等級」的洛克希德馬丁，其次是併列第二的波音公司與雷神公司，列居四、五的則是諾斯洛普格魯曼與通用動力。

然而在美國之外，全球第二名的位置，卻是由快速崛起中的「中國軍火界」所拿下。根據SIPRI的年度報告，在全球百大榜單裡，來自中國的「軍火國企」雖然只拿下其中5席（美國總共拿下41席），但5家企業全都排在全球前20大，其中三家更攻入前十名，占榜單總銷售額的13%、是全球第二大的軍工企業國。

在前10大榜單裡，入榜的中國軍火企業分別是全球排名第七的「中國兵器工業集團」（NORINCO，也稱「北方工業」）、第八的「中國航空工業集團」（AVIC）、第九的「中國電子科技集團」（CETC）。

事實上在過去兩年的報告裡，中國的幾大「軍火國企」一直是快速成長的全球軍火新星。在整體規模上，不僅超過英國、法國、德國…等歐洲老牌強權，就連過往輸出技術給北京 的「老大哥」俄國軍工業也都持續蕭條衰退，無論是銷售還是獲利都比不上中國軍工業的榜單成績。