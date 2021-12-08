「鬥而不破」 BBC：美外交抵制冬奧 選了程度最輕方式

美國宣布抵制北京冬奧外交。圖為北京國家速滑館10月的賽事。(新華社)

不滿中國打壓新疆人權，美國6日宣布對北京冬奧 外交抵制，不派遣官方代表參與，但運動員 仍將參賽，美國主要盟邦英、澳、加考慮跟進，紐西蘭決定不派部長級代表出席，引發北京跳腳。學者認為，美國選擇「程度最輕的抵制方式」，維持與中國「鬥而不破」但全面競爭的主基調。

BBC報導，美中關係持續緊張，兩國在貿易、軍事、人權等多方面針鋒相對。美中領導人上月舉行視頻會晤，但沒有出現重大突破。

美國一些政客在數月前就開始討論抵制冬奧會，主要涉及三種方案，包括外交抵制、經濟抵制和全面抵制。本次外交抵制遠不如上一次美國在1980年全面抵制莫斯科夏季奧運 會，即拒絶派出運動員參加，以抗議蘇聯入侵阿富汗。

白宮發言人莎奇6日被問到，為何不選擇讓美國運動員退出奧運會？她說：「懲罰那些一直在訓練、為這一時刻做凖備的運動員不是正確的一步。」她表示不派遣官方代表團已經「發出了明確的信息」。

「此時我們正直言不諱地指出有關侵犯人權的行為，並且已經採取了行動，因此不能再像往常一樣行事，也不適合像往常一樣行事。」莎奇說。

奧運會每四年一次，很多運動員在其職業生涯內只有極少數機會能夠參與奧運會。拒絶讓運動員參加奧運會不僅將獲得獎牌的機會拱手讓給其他國家的運動員，也很可能令政府背負罵名，被批評有違體育精神。經濟抵制是指不與主辦國的商業機構進行合作，不轉播主辦國的電視台節目等。

澳洲國立大學（Australian National University）亞太學院講師宋文笛（Wen-Ti Sung）認為，美國此次選擇外交抵制是「程度最輕的抵制方式」。宋文笛認為，選擇這種方式一方面有助於美國鞏固以意識形態為導向的價值觀外交，另一方面，中美領導人會晤確保了兩國「彼此都會在鬥而不破的前提下進行競爭」，而這次美國外交抵制冬奧會正是與中國全面競爭的其中一環。

長期來看，美國將與中國進行競爭、對抗、合作三方面的互動。「這三方面互為表裡，相互輔助」，宋文笛說。

有分析認為，美國此次外交抵制在一定程度上將影響中國在世界上的積極形象。宋文笛說：「如果說2008年北京奧運是中國在世界上嶄露頭角的出場秀，那麼2022年冬奧會是中國走向世界，同時走向跟美國所謂平起平坐的另一場出場秀。」

宋文笛認為，「美國的外交抵制將對中國這一套論述和新時代的國際地位帶來抵消效果。」

而對於美國的外交抵制能否切實敦促中國改善其國內的人權狀況，宋文笛持保留態度。