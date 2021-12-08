傳話習近平 新德國總理蕭茲：走梅克爾路線

德國總理蕭茲曾向中國國家主席習近平(圖)傳話，表示將延續梅克爾務實路線。(新華社資料照片)

德國 政局改朝換代，梅克爾 結束16年總理生涯，德國社會民主黨（SPD）、綠黨（Greens）以及自由民主黨（FDP）7日簽署聯合執政協議。新總理蕭茲 （Olaf Scholz）曾傳話習近平，將延續梅克爾路線。此外，在美國掀起以外交抵制北京冬奧風潮之際，蕭茲拒絕回答是否跟進杯葛。

新政府三個政黨7日正式簽署聯合執政協議時，蕭茲被問到德國是否跟進美國外交抵制北京冬季奧運，以及對歐盟與中國投資協定的立場時，他都拒絕回答。不過，他對美國總統拜登推動民主國家合作表示讚揚，強調跨大西洋的自由、民主、法治和人權同盟是德國外交基礎。

63歲的德國社民黨領導人蕭茲8日被下議院選為總理並正式就職，德國「經濟周刊」報導，蕭茲曾向中國國家主席習近平傳話，表示將延續梅克爾務實路線，支持歐盟與中國簽署投資協定。

3黨的領導成員7日公開簽署177頁的聯合執政協議，蕭茲說：「這個早晨宣示了新的開始。」新政府計畫加速德國綠色轉型，讓這個歐洲最大經濟體進一步現代化。

這是這三個政黨首次在國家層級展開合作，也終結了梅克爾長達16年的保守派政府，讓她所屬的基民黨成為在野黨。梅克爾並沒有參與9月大選爭取個人第五屆任期。

綠黨籍的新政府準外長貝爾伯克上周曾表示，她對中國將採強硬立場，不再像梅克爾政府那樣對中國人權問題保持沉默，她並表示，德國未來將與民主夥伴追求戰略合作，捍衛共同的價值和利益。新政府在聯合執政協議中提到台灣、新疆、香港等北京眼中的敏感問題，顯示德國未來似乎有意加強與中國對抗。

不過，德國「經濟周刊」報導，一位不具名歐盟外交官透露，蕭茲10月曾透過歐盟理事會主席米歇爾向中國國家主席習近平傳話，表示上任後將延續梅克爾的務實路線。柏林外交圈也證實有此事。

蕭茲還說，他支持歐盟與中國簽署投資協定，並會約束自由民主黨和綠黨這兩個聯合執政夥伴。這兩黨都認為應該對中國更強硬。

梅克爾務實路線指的是對新疆、香港和台灣議題相對低調，避談民主和獨裁體制對抗，相對來說滿足北京期待。去年下半年，梅克爾在歐盟輪值主席任內，成功完成歐盟與中國投資協定談判。

報導說，梅克爾顯然擔心自己的務實路線無法延續。一名政府發言人證實，9月大選後，梅克爾曾和勝選的蕭茲討論中國政策，知情人士透露，梅克爾向他表達了對未來中國政策的憂心。