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國防專家：拜登與普亭視訊會議結果將牽動烏克蘭情勢

美國外交抵制北京冬奧 誰會出席「賣習近平面子」？

轉角24小時
「外交抵制的壓力，有用嗎？」美國白宮6日正式宣布：由於無法接受中國政府在新疆對維吾爾人發動的「種族滅絕」（genocide）與「反人類罪」暴行，美國確認將對2022年2月4日開幕的「北京冬季奧運會」發動外交抵制。圖為索契冬奧時的習近平。 (新華社)
「外交抵制的壓力，有用嗎？」美國白宮6日正式宣布：由於無法接受中國政府在新疆對維吾爾人發動的「種族滅絕」（genocide）與「反人類罪」暴行，美國確認將對2022年2月4日開幕的「北京冬季奧運會」發動外交抵制。圖為索契冬奧時的習近平。 (新華社)

「外交抵制的壓力，有用嗎？」美國白宮6日正式宣布：由於無法接受中國政府在新疆對維吾爾人發動的「種族滅絕」（genocide）與「反人類罪」暴行，美國確認將對2022年2月4日開幕的「北京冬季奧運會」發動外交抵制——在抵制命令下，美國政府官員、外交代表將不會出席北京、或參與中國舉辦的任何奧運儀式；但美國冬奧代表隊的赴中參賽則「照舊出團」，運動選手將正常參賽——這也是截至目前為止，全世界第一個宣布抵制北京冬奧的國家。

消息傳出，中國政府一方面強調「本來就不打算邀請疫情嚴重的西方各國政要觀賽」，另一方面卻揚言要向美國發動具體內容不明的「對等報復」；但另一事主——國際奧委會（IOC）——對此則是樂觀低調，除了強調「尊重各國政治決定」並對於北京冬奧的順利進行表示期待外，亦透過官方再度重申：「奧運沒有政治立場，體育活動必是『中立』的。」

《金融時報》報導，在美國宣布外交抵制北京冬奧後，英國與澳洲很可能會「隨後跟進」。...
《金融時報》報導，在美國宣布外交抵制北京冬奧後，英國與澳洲很可能會「隨後跟進」。但同一時間，受到美國與本國內部很大壓力的加拿大政府，則還在內部討論當中，目前只表達「加拿大政府收到了美國等盟邦的立場，但我們還需要時間斟酌決定」。 (路透)

美國「冬奧贊助商」如釋重負

事實上，白宮對北京冬奧的「外交抵制」，遠比體壇先前預想的「全面抵制」（不派代表團參賽）來得輕微，除了美國奧會鬆了一口氣之外，美國的各大「冬奧贊助商」也都如釋重負。正也因此，拜登總統的抵制強度到底夠不夠明確？運動國手的參賽願望又該否被犧牲？亦成美國政壇不同意見的針對焦點。

但北京打算如何「報復」美國的外交抵制？各國還有誰即將跟進譴責中國？如果國際政要都不會表態出席觀禮的話，2月4日的冬奧開幕式還有誰會出席「賣習近平面子」？

美國欲對北京冬季奧運「外交抵制」的風聲與討論，早從東京夏季奧運後就已見具體。外界原本期待在11月15日的美中領袖視訊高峰會上，習近平會親口邀請拜登觀禮開幕式，但雙方最後卻是「相敬如冰」，不僅完全沒有提到北京冬奧，會後拜登更主動對外表示：「華府正在研擬『外交抵制』」。

相關政策決定，原本傳出將在美國感恩節前後公布，但後續的協調討論一直到12月6日，才由白宮公布最後決定。

但北京打算如何「報復」美國的外交抵制？各國還有誰即將跟進譴責中國？如果國際政要都...
但北京打算如何「報復」美國的外交抵制？各國還有誰即將跟進譴責中國？如果國際政要都不會表態出席觀禮的話，2月4日的冬奧開幕式還有誰會出席「賣習近平面子」？ (路透)

「由於中華人民共和國政府，在新疆持續進行的『種族滅絕』（genocide）、『反人類罪』（crimes against humanity）、以及其他種種人權壓迫問題...拜登政府將不會派遣任何外交或官方代表，與會2022北京冬季奧運與冬季帕奧運動會。」

在6日的白宮例行記者會上，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）以措辭極為強硬的官方指控，宣布了美國政府對於北京冬奧的外交抵制命令。美方表示，假若美國若無其事、假裝天下太平地出席觀禮，其作為等同於承認並默許中國在新疆的人權暴行，「但我們不會、也不能如此自欺欺人。」

不過莎琪的強硬表態過後，隨即補充強調：針對北京冬奧的外交抵制，僅限於美國政府代表與外交官員，美國冬奧代表隊的選手、教練團與後勤支援都會「常態參賽」，不受白宮政策的相應約束，

「美國隊的所有國手仍將得到政府上下的鼎力支持！雖然我們只會在自家觀戰，但仍將100%力挺美國隊的表現。」

美國對北京冬奧的「外交抵制」，雖然象徵著與中國關係的近年最冰點，但其抵制手段僅限於「外交觀禮／官員出席」的決定，仍讓國際奧會、眾多國際贊助商與轉播單位都鬆了一口氣。

根據路透的採訪分析，各大贊助商與官方授權夥伴原本最擔心的是美國代表隊「拒賽缺席」，因為這不僅牽扯極為複雜的公關合約與廣告檔期，對於合作四年的眾多國手來講，更可能等於長達8年的大賽真空期。因此儘管華府的外交抵制勢必觸怒北京；但就短期而言，必將如期舉行的冬奧賽事，仍能擔保「冬奧合約商機」馬照跑舞照跳的無礙前進。

然而也有人質疑，抵制奧運真的能夠達到施壓目的嗎？也有反對意見強調，單方面的全面抵...
然而也有人質疑，抵制奧運真的能夠達到施壓目的嗎？也有反對意見強調，單方面的全面抵制只會「耽誤自家國手的運動生涯」，就政治與軟硬實力的角度來看，根本達不成施壓爭議主辦國的主要目的。 (路透)

在此前，針對北京冬奧的抵制聲浪，主要來自於各大國際人權聲援組織與美國的外交鷹派。眾人的「全免抵制」主張往往會提到1936年、由納粹德國所主辦的「慕尼黑奧運」，當時以美國為主的國際社會並沒有對納粹奧運發動抵制，進而默許當年的大賽成為希特勒鞏固政權與戰爭野心的「宣傳工具」——自此，世人理當從歷史學到教訓，特別國際社會此前已在2008年北京夏季奧運會「犯過錯誤」，當年世界對於西藏人民抗爭的袖手旁觀，亦也被投射為如今正在重蹈覆轍的歷史教訓。

卡特1980年全面抵制莫斯科奧運

但反對「全面抵制」者的意見，卻則會提到另一個歷史案例——1980年美國對蘇聯舉辦的「莫斯科奧運」的不參賽抵制——當年的卡特政府為了抗議蘇聯1979入侵阿富汗，而與加拿大、日本、西德、中國...等聯合抵制莫斯科奧運。

但當年的全面抵制決定，不僅沒能嚇阻紅軍開進阿富汗，在美國運動員集體缺席的狀態下，全面稱霸獎牌競賽的蘇聯，更藉由是屆奧運大大地宣傳國威、鼓舞愛國情緒，並成為1980年的最大贏家。

鑑此，反對意見才不斷強調，單方面的全面抵制只會「耽誤自家國手的運動生涯」，就政治與軟硬實力的角度來看，根本達不成施壓爭議主辦國的主要目的。

而針對拜登政府的「外交抵制，出賽如常」對策。美國政壇內也有不同的聲量回應——像是在川普治下擔任國務卿，一向以對中強硬政策聞名的共和黨戰將龐佩奧（Mike Pompeo），就公開譴責拜登的局部抵制根本不痛不癢、自失立場，

「針對北京冬奧，只出『外交抵制』根本不夠力！中共政權根本沒在怕你的外交抵制，因為到最後比賽還是照常進行，北京一樣可以自稱萬邦來朝、照常主導勝利。拜登應該硬起來，正面對幹中共奧運！#抵制北京冬奧」

在收到白宮決策消息後，龐培歐奧也在社群網路上表達了對於拜登瞻前顧後、缺少魄力的政策批評；但同時，另一名共和黨大老、溫和派參議員羅姆尼（Mitt Romney），則對於拜登的「圓滿決定」表達支持與讚許：

不過莎琪的強硬表態過後，隨即補充強調：針對北京冬奧的外交抵制，僅限於美國政府代表...
不過莎琪的強硬表態過後，隨即補充強調：針對北京冬奧的外交抵制，僅限於美國政府代表與外交官員，美國冬奧代表隊的選手、教練團與後勤支援都會「常態參賽」，不受白宮政策的相應約束。圖為習近平賞雪。(美聯社)

「外交抵制北京冬奧，是美國做出的正確決定——我們對中共政權釋出了明確的政治訊號，但同一時間也能避免『變相懲罰』美國的參賽運動員...國際奧委會應該做出深切檢討，在北京之後，世界不應該再縱容、授權這種犯下種族滅絕暴行，並明目張膽地迫害自家國民人權的暴政政府，繼續拿下主辦奧運的聖火資格。」

在過去幾個月裡，對中國人權問題同樣強硬的羅姆尼，雖在國會大力護航多項對中的人權制裁法案，但在北京冬奧的抵制問題上，羅姆尼卻屢屢投書獻策，主張以聯合盟邦的「外交／政治抗議」，來取代單方面美國退賽的「全面抵制」路線。

羅姆尼認為，北京冬奧的人權問題固然是需要正面譴責，但讓國手退賽抵制的想法，「只會長中國威風，引發美國體壇的分裂疑慮」。除了考量對美國運動員的公平性之外，羅姆尼也認為全面抵制反而會讓「中國全面拿下國際奧會的聲量主導權」，比起讓五星旗稱霸冬奧賽場，把星條旗插滿金牌位置「才是給習近平政權的最大難堪」。

事實上，羅姆尼之所以特別在意北京冬奧的選手參賽問題，其中很大一部分也與他的「個人經驗」有關——因為在成為共和黨政壇巨砲之前，羅姆尼曾在1999s年「臨危受命」，在籌辦透支崩潰之際接任2002年美國「鹽湖城冬奧」的大賽主辦CEO。

雖然在接任後，美國一度因911事件而舉國動盪、主辦大賽的維安與周邊成本因此巨幅增加，但羅姆尼不僅以極其出色的經營長才，力挽狂瀾拯救了原本瀕臨破產的鹽湖城冬奧，更能在911暴漲成本後，讓鹽湖城冬奧「大獲成功」，不僅最後以1億美金的盈餘逆轉勝，全美對於是屆大賽的滿意認可度更飆達了87%，是近20年來最獲好評的冬奧會成績。

白宮於12月6日表示：「由於中華人民共和國政府，在新疆持續進行的『種族滅絕』、『...
白宮於12月6日表示：「由於中華人民共和國政府，在新疆持續進行的『種族滅絕』、『反人類罪』、以及其他種種人權壓迫問題...拜登政府將不會派遣任何外交或官方代表，與會2022北京冬季奧運與冬季帕奧運動會。」 (路透)

鹽湖城冬奧的各項成功，後來也讓羅姆尼的從政生涯一路直衝巔峰，儘管在2012年總統大選中輸給了連任的歐巴馬。但相關的管理經歷也讓他的政策意見，成為美國奧運政策裡的「重量級之聲」。

不過在羅姆尼與龐培歐的正反交鋒之際，拜登政府對於北京冬奧的「外交抵制」能有多少漣漪？在國際社會裡也出現了不同而搖擺的疑音。

「沒人在乎美國的官員要不要出席，這些人來或不來都不痛不癢，2022北京冬奧一樣會照常舉行、成功無比！」

在白宮確定外交抵制後，中國駐美國大使館的發言人劉鵬宇，也對外發出了「嗤之以鼻」的反擊聲明——中國外交部隨即表示，針對拜登政府意圖「抹黑冬奧的外交操作」，中國政府必將做出「相同規模的報復與反擊」。但具體的回應手段為何？北京當局目前尚未具體說明。

北京方面強調，由於美國等西方國家「疫情非常嚴重」，在考慮防疫與賽事安全的顧慮下，「中國政府本來就不打算邀請西方各國的『非參賽人員』出席冬奧。」

普亭、潘基文已收到冬奧邀請函

因此白宮的抵制聲明，根本只是一場鬧劇——但相關說法，卻也被國際媒體質疑為「外交孤立中的精神勝利法」，因為防疫鎖國雖然是中國的政策現實，但在重量級外賓觀禮的邀請上，中國並不完全「防疫至上」。據悉，中國外交部其實正低調地廣邀「友善外賓」，像是日本外長林芳正就收到中國外交部的開幕邀請函，俄國總統普亭、南韓籍的前聯合國秘書長潘基文...等親中盟友也都公開表示已收到了邀請：「不見不散必定出席！」

《金融時報》報導，在美國宣布外交抵制北京冬奧後，英國與澳洲很可能會「隨後跟進」。但同一時間，受到美國與本國內部很大壓力的加拿大政府，則還在內部討論當中，目前只表達「加拿大政府收到了美國等盟邦的立場，但我們還需要時間斟酌決定」。

至於一向爭議、近日又因「彭帥問題」而遭受各國譴責的國際奧委會總部，6日則簡單地發...
至於一向爭議、近日又因「彭帥問題」而遭受各國譴責的國際奧委會總部，6日則簡單地發出回應聲明：IOC一方面表示「尊重各國政治決定」，但同時再度強調奧委會的體育精神，是絕對中立、去政治化的超然存在，「讓我們政治歸政治，體育歸體育。」 (美聯社)

至於一向爭議、近日又因「彭帥問題」而遭受各國譴責的國際奧委會總部，6日則簡單地發出回應聲明：IOC一方面表示「尊重各國政治決定」，但同時再度強調奧委會的體育精神，是絕對中立、去政治化的超然存在，「讓我們政治歸政治，體育歸體育。」

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