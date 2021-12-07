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準備過苦日子了？李稻葵示警中經濟臨「最困難時期」

中國新聞組／北京7日電
清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵。（中新社）
清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵。（中新社）

被稱為中國御用經濟學家的清華學者李稻葵在最近一次演講時提到，未來五年，中國經濟將面臨改革開放以來「最困難的時期」。李稻葵建議把地方債改為國債，他並強調，若政府激勵不到位，那就不是有為政府，是「亂為政府」，港媒專欄作家分析直指「中國準備過苦日子」。

自由亞洲電台報導，中國政協常委、清華大學中國經濟思想與實驗研究院院長李稻葵日前線上出席新浪財經2021年會時分析，中國國內的經濟不可太樂觀，一個重大問題是內需不足。他舉「雙11」買氣為例，現在的增長速度20%以下了。一個重要的原因就是工資的上漲沒有跟上，百姓的可支配收入的增長跟GDP基本上是同步的，並沒有超出多少。

另外是企業界茫然，找不到投資方向。李稻葵進一步指出，很多產業現在國家限制，也應該限制，要防止資本的有序擴張，百分之百都要支持國家的政策。但是大家總得找一個新方向，地產現在下行，帶來一系列各種各樣的觀望，投資者觀望、消費者觀望、買房子的人觀望，地方財政也更加困難。

他提出未來經濟兩個解方，一是還沒有進入中等收入水平的這10億人口在農村，至少4個億應該有希望用15年的時間把他們吸引到城裡來，在城裡安置，成為新的中等收入人群。

李稻葵提到中國地方政府過去十幾年主要是在經濟問題上就忙活一件事「搞基建」，地方政府債務負擔沉重，占GDP50%以上。他強調，一定要把現有的地方的債轉到中央去，地方債應該變成國債，不僅利率降低了，因為國家信用擔保，而且對外也可以搞人民幣國際化。

香港專欄作家高天佑引用李稻葵的警告寫道「中國準備過苦日子」。文章稱，中國今年宣布全面建成小康社會，兼且從富起來邁向強起來，不過在一片形勢大好之下，似乎仍有不少隱憂。

投資 國債 香港

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