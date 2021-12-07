中領館辦「公開透明」新疆旅遊團 435日人報名

2017年7月22日，新疆塔城地區塔城市的居民在「撒班節」上跳舞。（新華社）

中國新疆 的人權狀況持續受到國際社會批評和質疑，為此，中國駐大阪總領事館日前以「新疆是個好地方」為題，發布消息招攬日本 民眾赴新疆旅遊，強調「訪問全程公開透明」，已經有435人報名。

環球時報報導，中國駐大阪總領事館2日發布題為「新疆是個好地方——疫情 後赴中國新疆旅遊招募」的消息，以日本為對象，招攬日人在2019冠狀病毒疾病疫情結束後赴新疆旅遊。

文章稱，「新疆是個好地方。然而，近些年來，關於新疆的污衊和謊言層出不窮，引起了極大的誤解，極大地損害了新疆和中國的形象」，為了讓日本民眾親自確認新疆的情況，中國駐大阪總領事館面向日本人募集有意向的人士，計畫在明年疫情結束後赴新疆旅遊，「請來新疆，親眼見，親耳聽，用心感受」。

據報導，這項活動引起日本媒體關注，中國駐大阪領事館相關人士回應說，活動目的是為增進理解，目前已有435人報名，計畫等疫情結束後出發。

有日媒指出，中國領事館的文案將新疆的「美景」、「美食」和「美人」作為宣傳重點，而新疆是中國的熱點敏感地區，一些日本網友擔心赴當地旅遊是「單程旅行」，「旅行中可能會被監視」。環時則引述中國總領事館回應指「屆時訪問全程公開透明，大家不用擔心」。

日本首相岸田文雄上月底出席第13屆亞歐會議（Asia-Europe Meeting）時針對香港、新疆人權問題表達關切；中國外交部發言人回應說，日方就所謂涉港、涉疆問題對中國進行無理指責，中方堅決反對。