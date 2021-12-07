新聞評論／靈活就業、零工經濟 「雙零」衝擊經濟難測

中國恒大集團。（路透）

北京的中央經濟工作會議正在緊張的籌備中，廣東傳來恒大 地產正式或者叫終極爆雷的轟鳴聲。對恒大爆雷事件，因應廣東省工作組進駐、中央監管部門同步發聲，有指這是中國地產業崩塌的先聲，這次爆雷是經濟的灰犀牛。但也有另類聲音，說恒大已是死犀牛，中國經濟迫近的灰犀牛，是「雙零」現象。

恒大此時爆雷，可以說是在老闆許家印預估之中，也在北京的掌握之中。這是因為，淨資產只有人民幣3000億元的恒大，其表內負債高達人民幣2兆元，而表外負債，亦即名股實債，據說也有人民幣1兆元。恒大不僅資不抵債，到11月樓也賣不動，拖不下去，只好躺平。

至於廣東省政府工作組進入，其主要用意不是進來給恒大最後救命，而是實質接管，全面管制，防止各方債主進來分屍。其工作模式有前車可鑑，即海南航空模式。海航也是人民幣兆元債務的級別，工作組接管後，全面控制公司，再看留全屍還是五馬分屍，最後海航高層進入刑事處置。

認定恒大爆雷炸響中國房地產業和經濟的，也沒有錯，因為僅在廣東，等待爆雷的地產公司都排著隊，後面還有好幾家一個接一個爆。就地產業來說，中共主管部門說可控，因為北京中央把問題分解到地方，地方政府控制地產公司和債主，不許爆雷、不許追債，不許自主破產。

但類似事件影響到銀行，以恒大為例，其錢除美元債主要來自100多家銀行和金融機構，金融市場受到衝擊不可估量。如在自由經濟體，大雷炸開，金融危機也可引發，但中共政府萬事都講可控，什麼帳都可以掛起來，銀行金融機構就算血流成河也不准倒，所以危機可以延後。

再談「雙零」，那中國兩個新詞，即「靈活就業 」和「零工經濟」。所謂「靈活就業」實際上是不在傳統就業概念內的，或者說就業數據表上沒有的就業，理論上等於零；「零工經濟」理論上是一種新型就業模式，即以兼職或自由職業者構成的自僱者經濟生態。在中國的「零工經濟」，其實與「靈活就業」有重疊之處。

最新「雙零」才是灰犀牛之說，始自愛奇藝的大裁員 。影音串流平台愛奇藝傳出歷來最大規模裁員，比率可能達二成到四成間，範圍波及整個公司。其後進一步傳出的是，百度無人駕駛部門大裁員，比率不詳，騰訊、滴滴、字節跳動、攜程等等都已經開始或者正在動員大裁員。於是繼外資撤出後，中國非國有公司也開始大裁員了。

在此前，因應中共推出教培業的整治措施，有約千萬相關行業人員進入「靈活就業」狀態或開始投身「零工經濟」。今年大專院校畢業生的就業，目前還沒有最後數據，但以上月公務員考試，以應屆畢業生為主要對象，3萬公務員崗位有200萬人報名，其狀態已可想知。

中國就業人口去年是7.5億人，現在「靈活就業」者就有2億多。目前中國「靈活就業」者和「零工經濟」人員，已爆出因勞動強度大、收入不穩定、缺乏各種保障等問題，矛盾日增，這對中國的執政黨和政府來說，是一個更大的火藥桶。

當局現在周身都有不安全感，更主張凡事要「可控」，以前外資公司和民營企業覺得不可控，要派駐中共黨組織進入，現在有2億多人無組織可控，其間大多數是年輕人，以及返貧的中產。明年「雙零」從業者可能增加到3億人，這當然要算一隻對經濟、對社會甚至對政治都有不可預測衝擊的灰犀牛。