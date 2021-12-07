主持政治局會議 習近平定調明年經濟「穩」字當頭
中共中央政治局昨天舉行會議，強調明年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，實施擴大內需戰略促消費，繼續做好「六穩、六保」工作，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接中共二十大召開。
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據新華社報導，會議由中共總書記習近平主持，分析研究2022年經濟工作。會議強調，積極的財政政策要更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。
微觀政策要激發市場主體活力，要強化智慧財產權保護。結構政策要著力暢通國民經濟循環，提升製造業核心競爭力，增強供應鏈韌性。
房地產方面，要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。科技政策要加快落地，繼續抓好關鍵核心技術攻關，強化戰略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融良性循環。
改革開放政策要增強發展動力，有效推進區域重大戰略和區域協調發展戰略，擴大高水平對外開放。社會政策要兜住民生底線，落實就業優先政策，推動新的生育政策落地見效，推進基本養老保險統籌，健全基本公共服務制度。
會議提及的「六穩、六保」，分別是：穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作；保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉任務。
會議中還強調，不但要堅持「外防輸入、內防反彈」，做好疫情防控的工作，同時，也要做好北京冬奧籌辦工作。
另外，會議還研究部署2022年中共黨風廉政建設和反腐敗工作。會議強調，要明確權力邊界，嚴格內控機制，以法治思維和法治方式強化監督、防治腐敗。
此前，習近平還主持召開中共中央政治局常委會會議，聽取中紀委國家監委2021年工作情況等相關匯報，同意十九屆中紀委第六次全體會議明年1月18日至20日召開。
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