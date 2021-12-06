北京稱美外交抵制冬奧「自作多情」：他們未受邀請

中國外交部發言人趙立堅。中新社

針對美方外交抵制北京冬奧 會，中國外交部發言人趙立堅 6日被問到相關問題時已表示，這是自作多情，他說：「美政客在未受到邀請情況下，不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情、譁眾取寵、政治操弄。」

中新社報導，趙立堅重申，北京冬奧會是全球冬奧運動員 和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是主角。當前，北京冬奧會籌備工作已進入倒計時衝刺階段，包括國際奧委會在內的國際社會高度認可籌辦工作，外國運動員熱切期待來華參賽，其中包括數量眾多的美國和日本運動員。中方相信，在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中方一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

趙立堅強調，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。美政客在未受到邀請情況下不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情、譁眾取寵、政治操弄，是對奧林匹克憲章精神的嚴重玷汙，是赤裸裸的政治挑釁，更是對14億中國人民的嚴重冒犯，只會讓中國人民和全世界人民看清看透美國政客的反華本質和虛偽面目。

他並指，美方應做的是端正態度，踐行更團結的奧林匹克精神，嚴肅對待中方關切，不將體育運動政治化，停止炒作所謂外交抵制北京冬奧會，以免影響中美在重要領域的對話合作。他還說，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。