我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直擊／強化入境防疫首日 舊金山入境後 「自主隔離」放牛吃草

偽裝Uber司機行騙 車內找出32張他人信用卡

北京稱美外交抵制冬奧「自作多情」：他們未受邀請

記者羅印冲／綜合報導
中國外交部發言人趙立堅。中新社
中國外交部發言人趙立堅。中新社

針對美方外交抵制北京冬奧會，中國外交部發言人趙立堅6日被問到相關問題時已表示，這是自作多情，他說：「美政客在未受到邀請情況下，不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情、譁眾取寵、政治操弄。」

中新社報導，趙立堅重申，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是主角。當前，北京冬奧會籌備工作已進入倒計時衝刺階段，包括國際奧委會在內的國際社會高度認可籌辦工作，外國運動員熱切期待來華參賽，其中包括數量眾多的美國和日本運動員。中方相信，在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，中方一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

趙立堅強調，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。美政客在未受到邀請情況下不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情、譁眾取寵、政治操弄，是對奧林匹克憲章精神的嚴重玷汙，是赤裸裸的政治挑釁，更是對14億中國人民的嚴重冒犯，只會讓中國人民和全世界人民看清看透美國政客的反華本質和虛偽面目。

他並指，美方應做的是端正態度，踐行更團結的奧林匹克精神，嚴肅對待中方關切，不將體育運動政治化，停止炒作所謂外交抵制北京冬奧會，以免影響中美在重要領域的對話合作。他還說，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

北京冬奧 運動員 趙立堅

上一則

中國降準 分析指有利穩定房地產基本面

延伸閱讀

世界晚報／中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

世界晚報／中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
美外交抵制北京冬奧 國際奧會：尊重各國決定

美外交抵制北京冬奧 國際奧會：尊重各國決定
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
IOC與彭帥再通話 德運動員協會：不能證明她安全

IOC與彭帥再通話 德運動員協會：不能證明她安全

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12

超人氣

更多 >
賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧