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民主峰會前轉守為攻 學者：中方拒絕被「妖魔化」

中國新聞組／北京6日電
香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年4日視頻出席「民主：全人類共同價值」國際論壇時表示，改革開放40多年來，中國取得的成就有賴於中國的民主制度支撐。(香港中通社)
香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年4日視頻出席「民主：全人類共同價值」國際論壇時表示，改革開放40多年來，中國取得的成就有賴於中國的民主制度支撐。(香港中通社)

在美糾集召開全球「民主峰會」前夕，國新辦、外交部先後發布了「中國的民主」白皮書及「美國民主情況」報告書。學者認為，中國這一連串的動作，是對美方企圖藉「民主峰會」將中國「妖魔化」為所謂民主對立面的錯誤做法，所做出強而有力、展現自信的回擊。中國自此已轉守為攻。

文匯報引述知名中美問題專家、南京大學國際關係學院執行院長朱鋒指出，民主是人類的共同價值，美國人現在卻只從自己的標準出發，對中國進行「妖魔化」的攻擊，企圖通過彰顯所謂美式民主的「榜樣」力量，來在美式民主的旗號下搞團團夥夥，這不僅不符合國際社會開放包容的基本原則，而且也是對民主的粗暴踐踏。

中方報告客觀公正，今天美國國內民主確實正面臨著各種各樣的突出的問題和前所未有的危機與責難，同時美國政治內卷化亦非常明顯。中方報告的發布恰逢其時，是中國在民主問題上向國際社會的積極發聲。

朱鋒分析，在所謂全球「民主峰會」前夕，中國對外發布「美國民主情況」報告，是對美方企圖通過所謂全球「民主峰會」對華進行意識形態劃線，將中國妖魔化為所謂民主對立面的錯誤做法的強而有力的回擊。

朱鋒在接受新加坡聯合早報採訪時表示，拜登政府上台後，將價值觀外交作為發起新冷戰的重要招數，以及對華進行戰略遏制打擊的重要籌碼。民主峰會最重要的還是動員號召同盟和夥伴國家建立抗中聯盟。面對美國對華戰略競爭壓力，中國正進行非常重要也具有戰略意義的話語權爭奪。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅在接受港媒時也持相似看法並指出，中美已展開敍事之爭，這攸關國際話語權、國際競爭力和國家安全，以及全球化和全球治理的未來。話語權鬥爭要「有破有立」，中美敘事之爭就是在講清楚中國、美國、世界。這顯示中國已轉守為攻，宣示自信。

拜登 新加坡

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