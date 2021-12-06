北京再開砲 1.5萬字報告批美式民主「3宗罪」

美中近期掀起民主輿論戰，在美國「民主峰會」舉行前夕，中國國務院 4日搶先發布「中國的民主」白皮書，強調中國式民主。外交部5日接著提出1.5萬字「美國民主情況」報告，從「制度痼疾積重難返」、「民主實踐亂象叢生」、「輸出所謂民主產生惡果」三方面，揭美式民主的三宗罪。這是北京 連續兩天公開闡述中方對民主的看法，回敬美方的攻擊。

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新華社報導，「美國民主情況」報告分中、英文版本。全文約1.5萬字，主要包括「何為民主」、「美國民主的異化及三重弊害」兩大部分。

報告通過列舉事實、數字和各國相關機構、人士及專家觀點，梳理美國民主制度的弊端，分析美國國內民主實踐的亂象和對外輸出民主的危害，以期美國完善自身民主制度和實踐，對外改弦易轍。

報告強調，民主是全人類的共同價值，是各國人民的權利，而不是哪個國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。每個國家的政治制度應由這個國家的人民自主決定。

報告說，美國的民主制度逐漸異化和蛻變，已越來越背離民主制度的內核和制度設計的初衷。報告從「制度痼疾積重難返」、「民主實踐亂象叢生」和「輸出所謂民主產生惡果」三方面，詳述美國民主的異化及其弊害。報告指，當下的美國，不該對內忽視實質民主和結果民主，對外將美式民主強加於人。

報告指出，美國無視自身民主制度的結構性缺陷與國內民主實踐的不足，自詡為「民主樣板」，頻頻打著民主的旗號肆意干涉他國內政、發動對外戰爭，引發地區動盪和人道主義災難。

報告建議，當下的美國，對內應切實保障民眾的民主權利、完善自身民主制度，對外應承擔更多的國際責任，提供更多的公共產品，而不是對內只講程序民主、形式民主而忽視實質民主和結果民主，對外將美式民主強加於人，以價值觀為手段劃分陣營，打著民主的旗號行干涉、顛覆、侵略之實。