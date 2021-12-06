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爭發言權 習近平：國際上的事，應由大家商量著辦

中國新聞組／北京6日電
中國國家主席習近平5日在北京向廣州「2021從都國際論壇」開幕式發表視頻致辭。（新華社）
中國國家主席習近平5日在北京向廣州「2021從都國際論壇」開幕式發表視頻致辭。（新華社）

中國國家主席習近平5日在北京向廣州「2021從都國際論壇」開幕式發表視頻致辭，主張「不斷完善全球治理體系」，堅持「國際關係民主化」，提高發展中國家在國際事務的代表性和發言權。

來源：YouTube

香港文匯報報導，習近平強調，面對層出不窮的全球性問題和挑戰，應該堅持開放包容、協商合作，堅持和維護多邊主義，積極推動構建人類命運共同體，「國際上的事由大家共同商量著辦」。

習近平指出要同舟共濟，踐行真正的多邊主義。多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦，世界前途命運由各國共同掌握。要堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。

習近平強調，要與時俱進不斷完善全球治理體系。要立足世界格局變化，在廣泛協商、凝聚共識基礎上改革和完善全球治理體系。堅持國際關係民主化大方向，提高發展中國家在國際事務中的代表性和發言權，努力推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

報導指出，副主席王岐山也出席開幕式並致辭時表示，當前，世界正處在一個新的十字路口，國際社會比以往任何時候都更需要凝聚共識，堅定信心，促進共同發展。

王岐山強調，中華民族歷來主張立己達人，崇尚和合包容，追求和平大同。中方將堅定維護多邊主義，致力於拓展共同發展途徑，促進文明互學互鑒，推進團結合作共贏，攜手應對人類共同新挑戰。中國將繼續擴大高水平對外開放，與世界各國共享中國機遇，共同構建人類命運共同體。

習近平 聯合國 北京

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