中搶話語權 在「民主峰會」前夕 發布「民主」白皮書

中國4日上午發布《中國的民主》白皮書。（中新社）

美國總統拜登 將於9日、10日召開首屆「民主峰會」，中國國務院 新聞辦公室4日搶先發布《中國的民主》白皮書，強調民主是中國共產黨和中國人民始終堅持不渝的理念，中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主本質和核心。此外，中國外交部並預定8日在北京 舉辦「2021南南人權論壇」，與「民主峰會」互別苗頭。

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綜合媒體報導，北京當局盛讚本國的全過程人民民主，被指針對美國、搶話語權，但部分學者和觀察家並不買帳，認為所謂中國的民主並不符合民主的本意。而《中國的民主》白皮書發表選擇在12月4日發布，恰逢中國的國家憲法日。這在外界看來似乎有不小的尷尬。

這份白皮書全文約2萬字，分為前言、正文、結束語三個部分。中共中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟在4日上午記者會中表示，白皮書系統介紹了中國民主價值理念、發展歷程、制度體系、參與實踐和成就貢獻。

徐麟說，中國的民主，是人民當家作主的民主，是科學有效的制度安排，是具有具體現實的民主實踐，是廣泛、真實、管用的民主，豐富了人類政治文明形態。

白皮書指出，民主不是裝飾品，而是要用來解決人民需要解決的問題的。好的民主，一定是實現良政善治、推動國家發展的，絕無國家治理「失靈」、「失效」，國內問題成堆等荒謬現象；好的民主，應凝聚社會共識而不是造成社會撕裂和衝突，應維護社會公平正義而不是導致社會階層和利益固化，應保持社會穩定有序而不是帶來混亂和動盪。

徐麟說，中國的民主，推動了國家發展，促進了社會進步，實現了人民幸福，是高質量的民主。

針對美國將於下周會召開民主峰會，徐麟表示，對各國不同的民主形式，應開放包容、求同存異；對各國追求民主的探索和努力，應充分尊重、互學互鑒，這才是真正的民主。

徐麟指出，少數國家以同我即對、非我即錯的霸道思維，把其他民主形式視為不民主甚至進行排斥打壓，這本身就是不民主的。「他們自身民主劣跡斑斑，國內治理一團糟，卻對別國的民主指手畫腳、橫加指責，這難道就是他們標榜的民主嗎？」

旅居歐洲的青年觀察家王慶民則表示，《中國的民主》白皮書在論證中國的民主時，強調中國普遍實行領導幹部任期制。但就在3年前，中國政府修改憲法取消了國家主席連任的限制。這讓白皮書頗具諷刺意味，「我覺得這是最大的一個諷刺， 習近平通過修改憲法取消連任的限制，這樣他可以實現終身，或者至少多當一屆或兩屆。所以說，白皮書寫的東西和真實的情況完全相反。」