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復旦教授談中國式民主：西方非唯一標準

中國新聞組／北京5日電
中國在「民主峰會」召開前，發布「中國的民主」白皮書。(Getty Images)
中國在「民主峰會」召開前，發布「中國的民主」白皮書。(Getty Images)

中國為何在「民主峰會」召開前，先一步發布「中國的民主」白皮書？中國學者解讀，中方此舉意在對美國等國家試圖壟斷民主的解釋甚至歪曲民主的做法予以強力反擊，並正告「民主實踐形式多元，西方非唯一標準」。同時嘲諷美國，以「聽不聽話」來衡量、定義民主所開的「峰」會，終究只是一場「封」會。

觀察者網引述復旦大學國際政治系教授沈逸表示，民主是全人類的共同價值，各國有權根據國情選擇不同的實踐形式。但西方國家將自己當成了民主的唯一標準，對民主的理解出了謬誤，民主實踐也存在問題，還把對自己的治理能力的抨擊和質疑，等同於對民主的攻擊，試圖把民主理念拖下水。

沈逸強調，中國選擇在此時做出發布「中國的民主」白皮書等一系列動作，是為正告世界，民主的實踐形式是多元化的，西方並非唯一標準。各國有權對民主實踐進行「個性化定制」，形成有本國特色的民主實踐。闡釋中國的民主理念，就是回應美國搞民主霸權的有效手段。

沈逸表示，民主國家普遍表現不好，是有目共睹的，西方發達國家做的尤其差勁。例如在抗擊新冠疫情等方面，這些國家抗疫的表現跟他們所宣揚的發達、先進大相逕庭，大家看到的是政府反應遲緩、無能，先進醫療技術和資源沒有發揮作用。而中國應對疫情的組織形式比西方的更有效，這也顯示了西方不是民主的唯一準繩。

文匯報報導，被視為中國國家主席智囊的香港中文大學全球與當代中國高等研究院院長鄭永年，昨天在央視新聞「跨年之問」對話中談及「民主峰會」時表示，「這不是一個『民主峰會』，而是一種『行為藝術』」；裡面有些國家、「民主體」是非常窮的，他們實際上是陷入了一個「民主陷阱」。

鄭永年認為，美國一些人對中國的擔憂、恐懼感，就來自中國的現代化是西方模式之外的另外一種選擇，既實現了發展，又堅持了獨立，這是很少有國家能做到的，美國因此針對中國的意圖非常明顯，在這種背景下，「民主峰會」的「峰」，可以理解成「封閉」的「封」。

鄭永年認為，「美國完全是根據『聽不聽話』來衡量、定義民主的。拉幫結夥，符合自己定義的、『聽話』的拉進來；『不聽話』的，美國聽不到也聽不懂。不能接受不同意見，這是封閉的表現。」

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