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挺台言論挨中砲轟 安倍自稱榮幸 環時批「毫無羞恥」

中國新聞組／北京5日電
日本前首相安倍晉三說「台灣出現突發事態就是日本出現突發事態」的言論引發北京政府不滿。 (美聯社)
日本前首相安倍晉三說「台灣出現突發事態就是日本出現突發事態」的言論引發北京政府不滿。 (美聯社)

日本前首相安倍晉三1日發表「台灣有事」等同「日本有事」談話，引發北京嚴重關切。面對中國大陸的斥責，安倍3日表示「非常光榮」、「對批評有免疫力」。安倍的回應讓中國官媒環球時報痛批「毫無羞恥可言」。另外，中駐德大使吳懇投書德媒回應準外長貝爾伯克對華強硬主張，稱世界需要更多 「建橋者」而非「建牆者」。

環球網報導，在3日夜間播出的一檔網路節目中，主持人先是引述了中國外交部對安倍的斥責，隨後向做客節目的安倍詢問他的看法。就此，安倍表示，他已經卸任首相，是一名普通的國會議員，中國能夠關注到他的發言，對此感到非常榮幸。安倍還說，他在參政的時候受到了各種各樣的批評，所以對批評有很強免疫力，「今後我還會說該說的話」。

日本產經新聞社出版的右翼小報「夕刊富士」4日也刊載安倍文章。不過，該報報導時忽略了安倍的上述發言，僅保留了「今後我還會說該說的話」部分。

中國外交部發言人汪文斌表示，日本前首相安倍晉三罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，公然在台灣問題上胡言亂語、指手畫腳，妄議中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對，已通過外交渠道提出嚴正交涉。中國外交部部長助理華春瑩緊急約見日本駐中大使垂秀夫，就安倍發表的言論提出嚴正交涉。

美國之音報導，德國新政府即將上路，準外長貝爾伯克主張對北京採取強硬政策，甚至限制中國商品進口。中國駐德國大使吳懇在中德兩國明年將迎來建交50周年之際，在德國「柏林報」撰文回應。

吳懇指出，要警惕無形的柏林圍牆，全球化的世界需要更多 「建橋者」而非「建牆者」，中德、中歐應共同為維護世界和平穩定、應對全人類挑戰、建設更美好世界攜手合作。

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