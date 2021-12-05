湘西最美張吉懷高鐵、最東端牡佳高鐵同日開通

張吉懷高鐵6日通車。張吉懷高鐵縱貫武陵山區張家界、吉首、懷化等地，沿途景色優美。（中新社）

繼跨國境的「中老高鐵」3日開通營運後，中國又有兩條新建高鐵於6日通車，分別是有「湘西最美高鐵」之稱的張家界─吉首─懷化的張吉懷高鐵；另一條是中國最東端高鐵，東北的牡丹江至佳木斯高鐵。

中新社報導，張吉懷高鐵位於湖南省西部，北起張家界，經湘西土家族苗族自治州吉首市、鳳凰縣及懷化市麻陽苗族自治縣，引入懷化南站，線路全長245公里，設計時速350公里，設張家界西、芙蓉鎮、古丈西、吉首東、鳳凰古城、麻陽西、懷化南7座客運車站，其中張家界西站和懷化南站為既有車站，最快1小時10分可達。

張吉懷高鐵線路穿越武陵山區和多條水系，沿途分布眾多自然保護區、風景名勝 區，山區氣候多變，建設施工難度較大。自2016年12月開工以來，貫通長達12公里的單洞雙線隧道—吉首隧道等一批長大隧道，架設了橋高約150米、主跨292米的非對稱上承式鋼管混凝土拱橋—酉水特大橋等一批重點橋樑。全線新建橋樑162座、隧道118座，總長223.9公里，占線路全長90.7%。

張吉懷高鐵是「八縱八橫」高速鐵路網的區域連接線，北接黔常鐵路，南連滬昆高鐵、懷衡鐵路，串聯起武陵源、天門山、芙蓉鎮、猛洞河、鳳凰古城等著名風景區，可改善沿線民眾出行條件，推動開發旅遊資源，促進鄉村振興發展。

另一條同步於6日開通的高鐵是位在黑龍江東部的牡丹江至佳木斯江段，是目前最東端的高鐵。這段高鐵南起牡丹江市，經雞西市、七台河市、雙鴨山市，終至佳木斯市，全長372公里，設計時速250公里，設七座客運車站，最快兩小時10分可達。

牡佳高鐵全線地處高寒地區，新建橋梁173座、隧道34座。牡佳高鐵開通運營後，將進一步完善東北地區路網結構，促進沿線資源型城市轉型升級。