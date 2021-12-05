聯合國前秘書長潘基文收到邀請 將出席北京冬奧

聯合國 前秘書長潘基文近日透露，他已收到邀請，將以國際奧委會道德委員會主席的身分出席北京 2022年冬奧會。潘基文表示，他深信中國政府和人民一定可以克服新冠疫情 帶來的困難，辦好此次冬奧會。

環球網報導，在2021從都國際論壇舉辦前夕，潘基文日前通過視頻表示，他為2008年北京夏季奧運會所取得的成功表示欣喜，並且相信北京2022冬奧會也將取得巨大成功，並為促進世界和平與和諧做出貢獻。

今年正值中國恢復聯合國合法席位50周年，作為聯合國前秘書長，潘基文評價稱，中國恢復在聯合國的合法席位是聯合國歷史上具有里程碑意義的事件，在此之後，聯合國無論在規模還是實質上都得以成為一個具有普遍性的組織。

「50年來，中國為實現聯合國理想作出了重大貢獻。」潘基文認為，中國作為聯合國安理會常任理事國之一，在世界許多地方積極投身於和平與發展的崇高事業。此外，中國還為成功實施聯合國千年發展目標和可持續發展目標做出貢獻。

潘基文同時表示，中國在2015年的巴黎氣候變化協議談判進程中發揮了決定性作用。同時，中國「爭取2060年前實現碳中和」的承諾也向其他國家發出了令人鼓舞的信號。

2021從都國際論壇將於12月5日至6日在廣州舉行。本屆論壇以「多邊主義2.0版——後疫情時代的全球合作」為主題，來自30多個國家的160多位政界、學界和商界等領域嘉賓將以線上線下方式出席論壇，其中包括潘基文等30位前國家元首、政府首腦、國際組織負責人，60位友好人士親屬、知名專家學者，近20位外國駐華使節、國際組織駐華代表等。