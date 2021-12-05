被代言？官媒記者：彭帥致函WTA 震驚停賽決定

美國持續關注彭帥事件情勢發展。(新華社)

世界女子職業網球協會（WTA）宣布停辦中國賽事後，日前為彭帥 發文的中國官媒記者沈詩偉再度發文，聲稱彭帥寫信給WTA主席賽門（Steve Simon），對停賽的「不公平決定表達震驚」。

自由亞洲電台報導，沈詩偉2日晚間利用推特帳號（Twitter）以英文聲稱，經他「確認的消息來源」除告知上述訊息外，還指彭帥還要求賽門別再對她的隱私「斷章取義」，且停止發表相關言論。

但中央社報導，目前無法確認，沈詩偉所聲稱的上述內容是否屬實，以及他宣稱「確認的消息來源」究竟為何。但沈詩偉再度為彭帥在推特發文，儼然成為「彭帥的代言人團」之一，其餘「代言人」則包括中國外圍官媒環球時報總編輯胡錫進等人。

WTA在1日宣布，由於擔心前女雙球后彭帥所受待遇，若2022年在中國舉辦賽事，參賽球員及工作人員可能面臨風險，因此即日起暫停在中國及香港的賽事。

賽門當時表示，這一切都令人無法接受，也不能變得令人接受。如果有權勢的人能壓制女性的聲音，並掩蓋性侵 指控，那麼WTA成立的基礎，即女性平等會遭受巨大挫折。「我不會，也不能讓這種事情發生在WTA和其球員身上」。

他指出，中國賽事取消會對WTA造成重大損失，但「中國領導人讓WTA別無選擇」。

自由亞洲電台報導，美國國務院發言人3日表示，對WTA的決定表示「讚賞」。美國持續關注彭帥事件情勢發展，尚未看到或聽聞可緩解關於彭帥安危疑慮的消息。

報導指出，美國眾議院一組跨黨派議員推出最新決議案，譴責國際奧委會（IOC）與中國政府合作掩蓋彭帥的失蹤及她提出的性侵指控。

據報導，民主黨聯邦眾議員 瓦克斯頓（Rep. Jennifer Wexton, D-VA）和共和黨聯邦眾議員華爾茲（Rep. Michael Waltz, R-FL）3日聯袂提出決議案，譴責國際奧委會在彭帥事件上的做法是在配合中國政府掩蓋真相，同時質疑國際奧委會是否具備能力發揮其在體壇的領導力，保護奧運運動員的安危和權利。

瓦克斯頓還要求，國際奧委會應該要協助確保彭帥提出的性侵指控能獲得全面的調查。

議員們敦促國際奧委會呼籲中國政府對彭帥提出的性侵指控進行獨立且透明的調查，並停止對彭帥事件進行言論審查，同時恢復彭帥的人身自由，包括允許彭帥離開中國。

My confirmed source told me that #PengShuai today sent an email to WTA’s Steve Simon, expressed her shock for WTA’s unfair decision to suspend all tournaments in China.

Peng asks Simon not to quote out of context and stop making any remarks exploiting her privacy. https://t.co/BEIreb8pEb — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) December 2, 2021