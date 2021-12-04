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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

北京鬆綁 美商高管赴中將獲「快捷通道」審批不超過10天

中國新聞組／北京4日電
中國駐美大使秦剛。（取自大陸駐美大使館網站）
中國駐美大使秦剛。（取自大陸駐美大使館網站）

中美經貿合作向來密切，中方近來積極加強拉攏美國企業，將把美國企業高層主管前往中國的審批時間實施「快捷通道」，審批最長不超過10天；檢疫隔離觀察也將更便捷，有閉環管理條件者，可以一邊隔離一邊辦公。 

中國駐美大使秦剛在當地時間2日美中貿委會2021年度晚宴上表示，美企高管赴中國審批縮短，中國正抓緊落實國家主席習近平關於實施「快捷通道」升級版的指示，為美國工商界人士來華提供更多便利，並承諾傾聽美國企業提出的問題。

據中國駐美大使館網站消息，秦剛在晚宴上強調，新的「快捷通道」審批時間更短，最長不超過10個工作日；檢疫隔觀更加便捷，有閉環管理條件的企業人員，可以邊隔離觀察邊辦公。中國制定了具體實施方案，並將通報美中貿委會。

秦剛並表示，經貿合作一直是中美關係的「壓艙石」和「推進器」。中美要繼續加強農業、製造業、金融服務業等領域的合作，相信中美在能源、氣候變化等領域的合作將給兩國企業帶來新的巨大機遇。他並重申呼籲華盛頓取消前總統川普對中國商品徵收的額外關稅。

美國之音報導，波音公司首席戰略官馬克·艾倫對這項「快捷通關」旅行安排表示歡迎。

聯合早報引述上海美國商會會長季愷文表示，超過七成的上海美國商會會員企業認為，在中國難以留住外國人才的主要原因，是中國在疫情期間實施的嚴格旅行限制。外籍員工入境中國，得先獲得公司所在地政府發出邀請函，才能向中國大使館申請簽證。再加上國際航班極度短缺，入境後還得接受隔離，使得進出中國困難重重。

中國歐盟商會副主席許倍帝說，旅行限制過多和政策透明度不足，是在華會員企業面對的主要問題。報導並引述新加坡中華總商會會長黃山忠認為，企業不應坐等中國放寬政策，而是要逆勢而動，想盡辦法進入這個龐大市場。

秦剛 大使館 新加坡

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