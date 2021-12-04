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滴滴撤出美股 業界：中國互聯網「野蠻生長期結束」

中國新聞組／北京4日電
滴滴出行將從美國退市，消息公布後，滴滴大股東軟銀集團股價挫逾2%。（取材自紅星新聞）
滴滴出行將從美國退市，消息公布後，滴滴大股東軟銀集團股價挫逾2%。（取材自紅星新聞）

中國網約車巨頭滴滴出行將從美國退市，消息公布後，滴滴大股東軟銀集團股價挫逾2%；中概股港股亦應聲大跌，阿里巴巴重挫5.4%再創上市新低，嗶哩嗶哩跌逾7%。外界觀察，滴滴影響所及，代表「中國互聯網企業野蠻生長期結束」。

BBC報導，滴滴出行在今年六月底，於美國低調上市，上市未及48小時，中國監管部門宣布對其實施網絡安全審查。此後中國政府對滴滴的監管不斷加碼，直至最終宣布結束自己在美國156天的上市之旅。

滴滴出行今年6月底低調來美上市，隨即引發一系列監管震蕩。滴滴系等20多款App被要求下架，隨後中國網信辦會同中國公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等部門聯合進駐滴滴出行，開展網絡安全審查。

「對滴滴的調查是一個意義重大的事件，標誌中國互聯網企業野蠻生長結束。」PAC（Prospect Avenue Capital）創始合夥人廖明表示，在過去的20年裡，中國政府傾向於效率和增長而不是公平，對科技公司的法律合規問題採取相對放任的態度，像滴滴這樣的公司太大了不好解決，沒有人知道接下來會發生什麼。

滴滴是整個中概股公司群體的縮影，在「反壟斷」、「加強數據安全」、「雙減」等一系列政策影響下，在美上市的中概股表現不斷下行；再加上美國證監會對中概股也提出越來越多的限制，中概股公司的未來充滿變數。

分析師認為，滴滴回流港股，顯示出監管層對待科技公司上市的態度，對其他公司的上市目的地有指導意義。

寶新金融首席經濟學家鄭磊則對路透表示，中國股市（包括A股和港股）容量和吸引力越來越大，而且出於關鍵戰略資源的安全性和監管方面的考量，在境外上市的互聯網等龍頭公司回歸中國上市是大勢所趨。

「有些公司已經完成在香港第二上市，有些未來可以考慮直接回A股上市。」鄭磊稱。

滴滴出行 公安 香港

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