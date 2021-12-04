美步步進逼 不揭露就踢出 230家中概股恐退市

滴滴自美退市，顯示美國正將不遵守揭露規定的中企，踢出證交所。（路透）

美國證管會（SEC）2日敲定規範，在美國證券交易所上市的中國企業，必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據。分析人士指出，有關規定可能導致230家中概股退市，並降低中概股對投資 者的吸引力。

彭博資訊指出，SEC的最新動作顯示，美國政府正步步進逼，準備將不遵守美國對上市公司揭露要求的中企，踢出美國的證交所。

彭博社報導，這個新規定是根據美國國會去年12月通過的法案而執行，確保在美國上市外國企業，特別是中國企業遵守美國的規定，當局要求外國企業連續3年接受美國會計審查，否則可能會被摘牌。

報導稱，SEC的新規定明確了監管機構如何界定將被摘牌的公司以及相應的退市程序。這也是中美兩大經濟體在金融領域爭鬥的最新進展。儘管美國自2002年以來一直在要求，但全球僅有中國大陸和香港 仍拒絕檢查。

報導稱，中國拒絕讓美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）檢查阿里巴巴、百度 等在美上市公司的審計底稿，這個問題困擾美國監管機構10多年，但因兩國之間緊張局勢加劇，使這項規定於近日公布並將執行。

規定發布後，那斯達克金龍中國指數（跟踪98家主營業務在中國的在美上市公司）跌幅擴大。阿里巴巴、京東、拼多多等在美的多家科技巨頭股價下挫。

業界認為，在美上市的中概股如拼多多、好未來、騰訊音樂、愛奇藝可能會回香港或A股二次上市。而微博已明確下周三在港上市。

有分析師指出，回顧今年中概股赴港IPO情況，已經有百度、攜程、理想、小鵬、嗶哩嗶哩（B站）、汽車之家等陸續回歸港股市場，而中概股回港上市風潮，隨著明年港交所第二上市新規的到來，可能成為大勢所趨。