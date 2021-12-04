中美監管夾擊 滴滴掛牌156天自美退市 將赴港上市

受到中美監管夾擊，滴滴在美僅掛牌156天，宣布自美退市。（路透）

受到中美監管政策的雙重夾擊，中國網約車龍頭「滴滴出行」3日宣布將從美國退市，再赴香港 上市。滴滴掛牌156天不到半年就退市，創下史上最短命的中概股紀錄。外界觀察，美國證管會（SEC）並非要求中資企業退市，而是要求信息披露，但中國監管機構不會同意跨境監管，網科股恐將啟動美國中概股的退市潮。

香港文匯報報導，滴滴撤出美國，被形容是「給港股送紅包，給美股 一悶棍，同時也把滴滴慘痛的教訓替獨角獸們上堂課」。路透引述知情人士稱，滴滴目標未來3個月內完成在香港上市，並在2022年6月前從紐交所退市，退市晚於香港掛牌，以便做好美股投資者的無縫銜接。

中國外交部發言人趙立堅批評美方的做法，是對中國企業政治打壓，將證券監管政治化是損人害己。 他呼籲美方對外國企業不應設置層層障礙；中方將採取必要措施維護自身正當合法權益。

此外，有傳聞稱包括滴滴加油、DiDi-Rider等部分滴滴旗下APP在應用商店恢復上架。媒體查詢國家網信辦官網發現，該傳聞不實，旗下25款APP仍未上架。

美國「外國公司問責法」（HFCAA）要求不符合美國審計標準的外國企業退市，被視為是美國金融打擊中國的措施之一，市場分析認為，在中美角力下，中概股難免有波動，也會促使市值逾16兆港元（約2兆500億美元）在美上市中概股大批回流，美國的交易所及投行反而是最大輸家，高度國際化的港交所則可望從中受惠。

滴滴退市，是美國證管會（SEC）公布「外國公司問責法案」查帳新規首日，第一家中概股宣布啟動退市，外界認為，滴滴不會是最後一個。

傳了3年來美上市的滴滴，今年4月祕密申請來美IPO，6月滴滴向SEC遞交IPO招股書，但中國第一部關於網路安全監管的法律「數據安全法」6月10日公布，9月1日施行。

滴滴從正式提交招股書到登陸紐交所只用了20天，創下中國互聯網企業在美國上市的最快速度；且提前超額完成44億美元募資目標，成為年內最大的美股IPO，也是史上中概股第二大IPO，僅次2014年的阿里巴巴上市。

滴滴在美上市頭兩天股價 一路飆升，最高18美元，市值逾800億美元。但隨著中國啟動對滴滴網絡安全審查後，滴滴與中概股集體重挫，截至2日收盤，滴滴股價跌至7.8美元，較發行價美股14美元跌去44%，幾乎腰折。