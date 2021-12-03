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世界最早「古稻田遺址」 距今6700年 浙江現蹤

記者林則宏／綜合報導
浙江餘姚施嶴古稻田遺址，是世界上發現的面積最大、年代最早的大規模稻田。（取材自中國國家文物局網站）
浙江餘姚施嶴古稻田遺址，是世界上發現的面積最大、年代最早的大規模稻田。（取材自中國國家文物局網站）

中國國家文物局1日在北京召開「考古中國」重大項目重要進展工作會，公布五大重要考古成果，其中包括位於浙江省餘姚市距今約6,700年至4,500年的施嶴（ㄠˋ）遺址古稻田。這是世界上發現的面積最大、年代最早、證據最充分的大規模稻田。

根據中國國家文物局微信公眾號發布的訊息，施嶴遺址古稻田是一處河姆渡文化和良渚文化的稻田，初步勘探總面積約90萬平方公尺，於2020年至2021年展開考古發掘。

浙江省文物考古研究所館員王永磊表示，河姆渡文化時期稻田因發掘面積較小，僅發現少量稻田、田埂、河溝遺存。良渚文化時期稻田結構清晰，發現了凸起田埂組成「井」字形結構的路網，以及河道、水渠和灌排水口組成的灌溉系統。

經考古發掘，還出土陶釜口沿、魚鰭形鼎足、平底罐底和石刀、石錛、石犁殘片等器物，以及一艘殘損的獨木舟被埋入田埂中。

經檢測，稻田堆積中含有較多水稻小穗軸、穎殼、稻田伴生雜草等遺存，植矽體分析結果顯示，稻田堆積中水稻植矽體密度遠高於一般古代稻田的認定標準。

王永磊說，「施嶴遺址古稻田是目前世界上發現的面積最大、年代最早、證據最充分的大規模稻田，良渚文化的稻田已經出現了比較完善的路網和灌溉系統，這種大規模稻田起源年代可能早至距今6,500年以上，並一直延續發展。」

專家認為，此次發現表明，稻作農業是河姆渡文化到良渚文化社會發展的重要經濟支撐，進一步深化了對長江下游地區史前社會經濟發展和文明進程的認識。

中國國家文物局公布的另外四個大重要考古成果分別為：廣東英德巖山寨遺址、甘肅慶陽南佐遺址、甘肅張家川圪垯川遺址，以及河北張家口鄧槽溝梁遺址。

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