無視洗白罵聲 IOC再視訊彭帥 確認「 她仍安全」

國際奧委會再稱與彭帥視訊，指她對世界女子職業網球協會暫停中國賽事的決定，感到震驚。（路透）

中國網球名將彭帥 遭性侵風波愈演愈烈，繼世界女子職業網球協會（WTA）暫停中國賽事後，國際奧委會（IOC）無視「洗白」罵聲，二度視訊彭帥，「再次確認」她雖然處於艱難環境，但仍安全和健康。對此，WTA指彭帥和IOC之間的視訊通話，是經過「非常精心的策畫」。

綜合媒體報導，國際奧委會2日聲明中說，該組織1日跟彭帥進行第二次視頻通話，「我們為她提供廣泛的支持，將與她保持定期聯繫，並且已經同意在1月份舉行個人會面。」

在先前第一次通話中，國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)未能對彭帥的安全提出要求，而廣受批評。國際奧委會再次為自己的作法辯護，指與WTA取消賽事的行動不同，國際奧委會正對彭帥事件進行「安靜外交」（quiet diplomacy），並認為這是解決問題的「有效方式」。

彭帥於11月2日在新浪微博 實名自爆不倫戀後，此後微博帳號消音，其下落和人身安全成為全球注目的焦點。各界也因此杯葛明年2月舉行的北京 冬奧。

WTA1日宣布暫停包括香港在內的所有中國賽事，中國外交部發言人汪文斌強調，中方已表達立場，始終反對將體育政治化的行為；此外，除了WTA，目前並無其他國際體育聯盟如此大動作聲援彭帥。

而WTA發言人2日表示收到彭帥的最新電子郵件，這是WTA收到的第三封彭帥電郵。中國官媒記者也同步在推特上引述「經證實的消息來源」說，彭帥的電郵「表達她對WTA暫停中國所有賽事的不公平決定的震驚」。

WTA主席兼CEO賽門（Steve Simon）指出，彭帥和IOC之間的視訊通話是經過「非常精心的策畫」，「彭帥知道該如何聯繫我們，但他們卻選擇與IOC打交道。」

世界職業網球協會（ATP）主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）也發表聲明表示，彭的情況「繼續引起嚴重關注」，「我們再次敦促彭帥和WTA建立公開的直接溝通管道，以更明確了解她的情況。」

但國際奧會在上月21日指，巴赫已與3度參加奧運的彭帥視訊通話30分鐘。據指，IOC主席特霍（Emma Terho）與IOC中國委員李玲蔚也在旁。

當時IOC影片雖解除了一些人的疑慮，卻也引發在替北京洗白的質疑。據德國之聲報導，IOC與彭帥進行通話的舉動，儼然讓該組織開始扮演散播中國外宣的角色。