安倍晉三挺台 中國緊急約見本日大使：挑釁主權

中國外交部部長助理華春瑩1日約見日本駐中國大使垂秀夫，「就日本前首相安倍晉三發表涉華錯誤言論提出嚴正交涉」。(路透)

本報系聯合報報導，日本 前首相安倍晉三1日發表「台灣有事」等同「日本有事」等談話，引發北京 當局嚴重關切。根據中國外交部2日零時許發布的新聞稿，中國外交部部長助理華春瑩 1日晚間緊急約見日本駐中國大使垂秀夫，「就日本前首相安倍晉三發表涉華錯誤言論提出嚴正交涉」。

安倍晉三1日受國策研究院邀請，以「新時代台日關係」為題發表視訊演說。他表示，日本無法容許發生台灣遭武力侵犯。「台灣有事」等同「日本有事」，也可以說是等同「日美同盟有事」，請中國國家主席習近平絕對不能誤判，「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。

針對安倍晉三相關談話，華春瑩告訴垂秀夫，「日本前首相安倍晉三今天就台灣問題發表極端錯誤言論，粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，悍然為『台獨』勢力撐腰，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則。中方對此堅決反對」。

華春瑩還說，「日本歷史上發動侵華戰爭，對中國人民犯下滔天罪行，沒有任何資格和權利就台灣問題說三道四。中方強烈敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓，不得以任何形式損害中國主權，不得向『台獨』勢力發出任何錯誤信號」。

她並重申，「不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚」。

根據中國外交部新聞稿，垂秀夫表示重視中方交涉，允即報告本國政府。

據台北中國時報報導，日本駐中國大使館指出，垂秀夫1日晚回應華春瑩說，對於台灣相關議題，中國有必要理解日本國內有安倍這樣的想法。他說，日本無法只接受中國單方面主張；而且，日本政府沒有立場對已經不是政府官員的安倍發言一一說明。

另據環球時報報導，多位日本問題專家2日表示，這種就日本前領導人涉華錯誤言論召見現任日本駐華大使的情況極為罕見，有跡象表明，岸田文雄內閣對此應該是知情且默許的。

新華社則以「想藉台生事，安倍打錯了算盤」為題批評安倍渲染「中國威脅」，指撈取政治資本、復活軍國舊夢、拉近日美同盟、合夥打壓中國，就是安倍之流妄言台灣問題的目的所在。不過，想藉台生事，是打錯了算盤。台灣的事是中國的事，不關日本什麼事。