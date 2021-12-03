我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「晶片荒只會更糟」 雷蒙多促聖誕節前通過晶片法

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

「帶路」戰略標誌 中老鐵路通車 昆明至永珍10小時可達

中國新聞組／北京3日電
中老鐵路通車，工作人員搶先與「瀾滄號」合影。（新華社）
中老鐵路通車，工作人員搶先與「瀾滄號」合影。（新華社）

施工六年的「中老鐵路」昨天通車。這條由中國雲南昆明至寮國(老撾)首都永珍（萬象）的國際鐵路，是中國「一帶一路」海外大戰略的標誌性鐵路。但由於鐵路支出相當於寮國GDP的三分之一，寮國向中國貸款35.4億美元(約225.5億人民幣)而來的龐大債務壓力，使寮國不得不將電網賣給中企，尋求債務減免。

來源：YouTube

中國國家主席習近平3日與寮國國家主席通倫視訊，共同見證中老鐵路通車。中老鐵路是首條以中方為主投資建設、採用中國標準、使用中國設備並與中國鐵路網直接連接的國際鐵路，全長1035公里，雲南境內613公里，寮國境內412公里，由中國鐵路技術承建及經營。

全線25座車站，由「瀾滄號」動車組運營，呈現「一站一景」特色，加上口岸通關時間，昆明至永珍最快約十小時可達。中老鐵路將使寮國從「陸鎖國」到「陸聯國」，寮國的經貿產品可經由昆明連通中國整個鐵路網，對沿線旅遊、農業、水利等開發和城市化建設有極大助益。

不過，中老鐵路也為寮國帶來沉重的債務壓力。港媒引述美國「威廉與瑪麗學院」旗下研究中心AidData今年9月報告指出，中老鐵路總支出約59億美元，相當於寮國GDP的三分之一。老中鐵路有限公司向中國貸款35.4億美元，寮國和中國政府分別出資7.3億和16.3億美元。這為寮國帶來非常高的負債。

寮國政府當時樂觀認為，鐵路將在2027年實現盈利。但因疫情等因素影響，不確定性大增。截至去年底和今年初，寮國已處於主權違約邊緣，為騰出流動資金，寮國將該國電力傳輸網的一大部分，以6億美元賣給一家中國國有企業。中方當時對此的回應是「以偏概全，有失公允」。

法廣引述美聯社報導也持相同觀點，報導指出，寮國領導人希望通過這條預計串聯起中國、泰國、越南、緬甸、馬來西亞、新加坡的鐵路，為寮國的經濟注入能量；但中國國有銀行提供的貸款也留下太多債務，「代價的高昂，達到了危險的程度」。 

報導稱，寮國境內的這段鐵路長418公里，由中老雙方的合資公司運營，中鐵集團與另兩家中國國有企業持股70%，寮國一家國有企業持股30%。該項目的投資當中，貸款占比60%，其主要債務的持有國就是中國。即使世界銀行預測這條鐵路將有可能助寮國收入提振21%，但這需要一段時間。

澳洲國立大學東南亞問題專家Grant Raymond認為，「寮國把自己置於這樣一種境地：如果鐵路沒有盈利，那麼就會產生真正的債務麻煩」。

貸款 投資 新加坡

上一則

新聞眼／中老鐵路通車 火車開到新加坡 中邁第一步

延伸閱讀

內蒙日增91本土確診 中國關閉俄3個散貨鐵路口岸

內蒙日增91本土確診 中國關閉俄3個散貨鐵路口岸
紐約市感恩節長周末 大眾運輸運營時刻有變動

紐約市感恩節長周末 大眾運輸運營時刻有變動
寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究
加拿大卑詩省限制加油 搶救洪災後供應鏈

加拿大卑詩省限制加油 搶救洪災後供應鏈

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明